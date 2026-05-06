Bekommt Prinzessin Peach nach Super Mario und Donkey Kong ihren eigenen Film?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Baut Nintendo sein Kino-Universum weiter aus? Nach dem riesigen Erfolg von The Super Mario Bros. Movie und dem aktuellen The Super Mario Galaxy Movie gibt es nun ein neues Gerücht: Bei Illumination könnte ein eigener Film rund um Prinzessin Peach in Entwicklung sein. Der Hinweis stammt laut dem X.com-Beitrag von „itsamedfffaz“ aus dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Illumination Studios Paris. Dort wird ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Untitled P P Movie“ erwähnt. Genau diese Initialen bringen Fans jetzt auf die naheliegende Idee.

Wichtig: Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Weder Nintendo noch Illumination haben bisher einen weiteren Animationsfilm angekündigt. Auch der LinkedIn-Eintrag nennt keine Nintendo-Marke, keine Figur und keinen finalen Titel. Trotzdem reicht dieser kleine Hinweis aus, um die Gerüchteküche anzuheizen. Immerhin arbeitet Illumination Studios Paris bereits seit Jahren an Nintendos Animationsfilmen.

Warum der LinkedIn-Hinweis trotzdem spannend ist

Was uns der Screenshot zeigt? Der Illumination-Mitarbeiter arbeitet seit April 2026 als „Senior Character Rig Designer“ an einem CG-Film mit dem Kürzel „Untitled P P Movie“. Kurz zuvor soll er an einem weiteren geheimen Projekt gearbeitet haben, das als „Untitled P O Movie“ geführt wurde. Der Insider teilte diese Entdeckung auf X.com und schrieb, dass der Film offenbar gerade bei Illumination vorbereitet werde.

Werbung

Für Außenstehende klingt „Character Rig Designer“ erst einmal sehr technisch. Gemeint ist dabei aber ein wichtiger Schritt in der Animationsproduktion. Figuren bekommen ein digitales Skelett, damit Animatoren sie später bewegen, sprechen und glaubwürdig spielen lassen können. Wenn ein Projekt bereits in dieser Phase ist, könnte es mehr sein als nur eine lose Idee. Trotzdem bleibt offen, ob „P P“ wirklich für Prinzessin Peach steht.

Genau deshalb sollte man das Gerücht vorsichtig behandeln. Es könnte ein Nintendo-Projekt sein. Es könnte aber auch ein völlig anderer Film mit passenden Initialen sein. Solange Nintendo schweigt, bleibt alles Spekulation.

Prinzessin Peach hätte genug Stoff für einen eigenen Film

Ein eigener Film über Prinzessin Peach wäre aber alles andere als abwegig. Schon im ersten Super Mario-Film war Peach deutlich aktiver als in vielen klassischen Spielen. Sie war nicht nur die Figur, die gerettet werden muss, sondern eine Anführerin, Kämpferin und zentrale Kraft im Pilzkönigreich. Genau darauf könnte ein Spin-off aufbauen.

Werbung

Nintendo hätte mehrere Möglichkeiten. Der Film könnte Peachs Herkunft erzählen, ihre Rolle als Herrscherin des Pilzkönigreichs ausbauen oder stärker in Richtung Abenteuer-Komödie gehen. Auch Elemente aus Spielen wie Princess Peach: Showtime! würden gut passen. Dort steht Peach selbst im Mittelpunkt und übernimmt verschiedene Rollen, Kostüme und Fähigkeiten.

Für Illumination wäre das ebenfalls logisch. Ein Peach-Film könnte das Mario-Universum erweitern, ohne sofort wieder nur Mario und Luigi in den Vordergrund zu stellen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!