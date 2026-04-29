Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – So vergrößerst du deine Insel und bekommst mehr Miis

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Früher oder später kommt in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden fast jeder an denselben Punkt: Die Insel wirkt plötzlich zu klein. Neue Bewohner sollen einziehen, Gebäude brauchen Platz und du willst vielleicht viel mehr Chaos auf deiner Insel haben – aber es scheint, als würde nichts wachsen. Die gute Nachricht: Deine Insel lässt sich tatsächlich vergrößern.

Nur nicht so, wie viele zunächst vermuten. Du kaufst keine Erweiterung, baust kein Upgrade-Menü frei und musst auch keine Ressourcen farmen. Das Wachstum deiner Insel hängt direkt mit deiner Einwohnerzahl zusammen. Und genau das übersieht das Spiel fast komplett.

Mehr Miis bedeuten mehr Insel

Der wichtigste Mechanismus ist simpel: Mehr Bewohner = größere Insel. Sobald du bestimmte Einwohner-Meilensteine erreichst, erweitert sich deine Insel automatisch. Laut Community-Guides und mehreren Tests passiert das bei 8 Miis, dann wieder bei 20 Miis und ein letztes großes Upgrade soll es bei 35 Miis geben.

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Das Spiel macht daraus kein großes Event, weshalb viele glauben, Insel-Upgrades seien zufällig. Sind sie nicht. Du musst einfach weiter Bewohner hinzufügen.

So bekommst du schneller mehr Miis

Natürlich brauchst du dafür neue Bewohner. Die einfachste Methode ist, selbst neue Miis zu erstellen und einziehen zu lassen. Das geht über das Bewohner-Menü ziemlich schnell, und gerade zu Beginn lohnt es sich, nicht nur Lieblingsfiguren anzulegen, sondern bewusst Vielfalt reinzubringen.

Viele erfahrene Spieler mischen:

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Freunde

Familie

Nintendo-Charaktere

Erfundene Chaos-Miis

Warum das sinnvoll ist? Mehr Miis bedeuten nicht nur mehr Platz, sondern oft auch mehr Ereignisse, Beziehungen und neue freischaltbare Inhalte. Deine Insel wirkt schlicht lebendiger.

Insel-Bauplan wird früh freigeschaltet

Viele übersehen außerdem den Insel-Baumeister. Der wird nach deinem sechsten Mii verfügbar und erlaubt es, neue Landschaftselemente zu platzieren. Wichtig: Das ersetzt nicht die automatische Inselvergrößerung. Es ergänzt sie. Du formst also nicht das Wachstum selbst, sondern gestaltest den zusätzlichen Platz später mit. Das ist ein Unterschied.

Gibt es ein Bewohner-Limit?

Ja, und das sollte man im Blick haben. Aktuell gilt ein Limit von 70 Miis pro Insel. Das klingt viel – und ist es auch. Die meisten Spieler kommen sehr lange nicht in diese Nähe. Trotzdem lohnt es sich, deine Bewohner nicht wahllos anzulegen, sondern mit etwas Planung. Sonst wird deine Insel irgendwann eher unübersichtliches Chaos als kontrolliertes Chaos. Und das ist in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ein Unterschied.

Auch Insel-Level helfen beim Ausbau

Neben der physischen Größe gibt es noch das Insel-Level, das oft verwechselt wird. Das ist nicht direkt dasselbe wie mehr Landfläche. Über gesammelte Fortschrittspunkte und die Wünsche deiner Miis steigen auch Insel-Werte, wodurch weitere Inhalte und Funktionen freigeschaltet werden können. Wer nur Bewohner sammelt, aber seine Miis kaum pflegt, verpasst oft genau diese zweite Entwicklung. Beides gehört zusammen.

Typischer Fehler: Zu langsam neue Miis hinzufügen

Viele spielen sehr vorsichtig und erstellen nur selten neue Bewohner.

Das wirkt gemütlich, bremst aber oft mehrere Systeme gleichzeitig:

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weniger Inselwachstum

weniger Events

weniger Freischaltungen

weniger Dynamik

Wenn du merkst, deine Insel stagniert, fehlt oft einfach Bevölkerung. Nicht Ressourcen. Nicht Geld. Einwohner.

Lohnt sich schnelles Auffüllen?

Ja – aber mit Maß.

Ein häufiger Trick ist, früh auf 8 Miis zu kommen, um die erste Expansion schnell mitzunehmen. Danach kannst du wieder langsamer aufbauen. So bekommst du früh mehr Platz, ohne das Gefühl zu haben, das Spiel zu rushen. Gerade das funktioniert überraschend gut.

Fazit

Wenn du in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden eine größere Insel willst, brauchst du vor allem eins: Mehr Miis. Die wichtigsten Schwellen liegen bei 8, 20 und 35 Bewohnern, dazu kommt der Insel-Baumeister als zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit. Viele suchen nach einem versteckten Upgrade-System.

In diesem Guide geht es um Miis bearbeiten oder löschen ohne Fehler.

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