The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered stürmt Steam-Charts – Release-Hype übertrifft Erwartungen

Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Videospielwelt wurde endlich offiziell enthüllt: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Dieses „Stealth-Release“ von Xbox erinnert an die Überraschungsveröffentlichung von Hi-Fi Rush, doch diesmal handelt es sich um ein Spiel, das viele bereits aus seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2006 kennen.

Trotz vorheriger Leaks scheint der plötzliche Launch ein Erfolg zu sein, denn das Spiel erklimmt derzeit die Steam-Charts in rasantem Tempo. Laut SteamDB belegt Oblivion Remastered aktuell den 5. Platz bei den gleichzeitigen Spielern. Innerhalb von 24 Stunden erreichte das Spiel einen Spitzenwert von 140.069 Spielern, womit es das 10. meistgespielte Spiel des Tages ist. Vor ihm liegen einige der größten Live-Service-Spiele, darunter Counter-Strike 2, Dota 2 und PUBG.

Zudem ist der Überraschungshit Schedule 1 derzeit das viertmeistgespielte Spiel auf Steam. Das Spiel wurde um 18 Uhr und ist erst seit etwa 8 Stunden verfügbar. Die Zahl der gleichzeitigen Spieler wächst weiter und dürfte bis zum Tagesende noch steigen. Zusätzlich ist Oblivion Remastered ganz oben auf Steams „New & Trending“-Seite und führt die Top-Seller-Liste des Valve-Stores an. Nicht nur die Popularität ist hoch, sondern auch die Spielerzufriedenheit. Laut Steam hat das Spiel derzeit eine „Sehr Positive“ Bewertung von 1.722 Nutzern.

Oblivion Remastered legt sehenswerten Start hin

Diese Bewertungen sind oft aussagekräftiger, da nur Käufer eine Rezension hinterlassen können. Natürlich kann sich die Bewertung im Laufe des Tages noch ändern, da das Spiel gerade erst veröffentlicht wurde. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist eine moderne Neuauflage des beliebten Bethesda-RPGs, das vor fast 20 Jahren erschien. Es ermöglicht sowohl neuen als auch alten Fans, die Geschichte der Oblivion-Krise in Cyrodiil zu erleben.

Das Spiel wurde in Unreal Engine 5 neu aufgebaut und bietet stark verbesserte Grafik sowie überarbeitete Gameplay-Mechaniken, die sich an moderne Spieler richten. Zudem sind die Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine enthalten, sodass Spieler die vollständige Geschichte erleben können.

