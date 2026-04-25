Xbox will sich neu aufstellen – Neue Strategie für Xbox-Spiele

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

In den vergangenen Jahren lief es turbulent bei Microsoft, was auch die Xbox-Division zu spüren bekam. 2025 traf die Mitarbeiter des Tech-Giganten eine harte Entlassungswelle, bei der sogar prestigeträchtige Projekte wie der Shooter-Reboot Perfect Dark samt Entwickler eingestampft wurden. Im Februar schließlich hängte der langjährige Xbox-Chef Phil Spencer seinen Hut an den Nagel. Seine Nachfolgerin Asha Sharma könnte wieder eine klare Firmenlinie für Xbox-Spiele sowie Hardware einführen und setzt nun erste Schritte.

Zuletzt schien es Xbox an einer konkreten Zukunftsstrategie zu fehlen. Intern soll das Marketing-Motto “Alles ist eine Xbox”, das konträr zur klassischen Exklusivität von Konsolenspielen stand, für Unmut gesorgt haben. Fans stießen wiederum mehrere Preiserhöhungen sauer auf – sowohl für Hardware als auch für den Aboservice Game Pass.

“Wir sind Xbox” lautete nun ein offizielles Mission-Statement Sharmas am Donnerstag (via Xbox). “Die Spieler sind frustriert. Neue Funktionen erscheinen auf den Konsolen seltener. Unsere Präsenz auf dem PC ist nicht stark genug. Die Preisgestaltung wird für die Spieler immer schwerer zu durchschauen”, hieß es in der öffentlichen Kundgebung. Vom Branding “Microsoft Gaming” verabschiede man sich daher. Jetzt wolle Sharma die nächste Konsolengeneration mit Project Helix unter dem Xbox-Banner als “solide und hochwertige Basis etablieren”.

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Welche Strategie fährt Microsoft für Xbox-Spiele in der Zukunft?

Ein erster Schritt wurde kürzlich gesetzt: Der Preis von Game Pass Ultimate sank diese Woche von 30 Euro auf 23 Euro monatlich. Allerdings soll umgekehrt Call of Duty nicht mehr am Launch-Tag im Game Pass erscheinen (via Xbox). Zuletzt leakte zudem eine “Starter Edition” des Game Pass, der als günstige Variante für PC herhalten könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Auch bei exklusiven Spielen könnte Xbox eine leichte Kehrtwende hinlegen, geht es nach Insidern (via The Verge). “Wir werden unseren Ansatz in Bezug auf Exklusivität, Zeitfenster und KI neu bewerten und mehr darüber berichten, sobald wir neue Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen getroffen haben”, soll Sharma intern verkündet haben.

Im öffentlichen Statement von Donnerstag wurden wiederum eine “Expansion nach China, auf Schwellenmärkte und bei Zielgruppen, bei denen Mobilgeräte im Vordergrund stehen” angekündigt sowie der “Ausbau von Live-Service-Spielen” und die “langfristige Stärkung von Creator-orientierten Plattformen wie Minecraft, The Elder Scrolls und Sea of Thieves”.

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