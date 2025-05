Microsoft erhöht den Preis der Xbox Series und für exklusive Games

Nun trifft die Inflation auch Fans von Xbox: Fünf Jahre nach dem Release der Konsole erhöht Microsoft den Preis der Xbox Series sowie für exklusive Spiele auf seiner Plattform. Konsolen und Zubehör sind ab heute teurer, die Preise für die Games sollen Ende des Jahres steigen. Lediglich die Anmeldung für den Game Pass bleibt preislich unverändert (via WindowsCentral).

Noch ist unklar, wie viel Microsoft hierzulande für Games verlangen will. In Amerika müssen Fans jedenfalls bald 80 US-Dollar für neue Spiele der Firma auf den Tisch legen (via Xbox). Für Europa könnte das Preise von 80 bis 90 Euro bedeuten – ähnlich wie bei Spielen für die Nintendo Switch 2. Bereits angekündigte Titel wie Doom: The Dark Ages sind nicht betroffen.

Werbung

Alle Varianten der Xbox Series kosten mit 1. Mai 50 Euro mehr. Das sind die neuen Hardware-Preise im Überblick:

Neue Xbox-Preise

Xbox Series S 512 – 349.99 Euro

Xbox Series S 1TB – 399.99 Euro

Xbox Series X Digital – 549.99 Euro

Xbox Series X – 599.99 Euro

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition – 699.99 Euro

Neue Xbox-Zubehörpreise

Xbox Wireless Controller (Core) – 64.99 Euro

Xbox Wireless Controller (Color) – 69.99 Euro

Xbox Wireless Controller – Special Edition – 79.99 Euro

Xbox Wireless Controller – Limited Edition – 89.99 Euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) – 149.99 Euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) – 199.99 Euro

Gaming wird teurer

Schon zuvor sorgte Nintendo mit der neu angekündigten Switch 2 für einen Preisschock – denn erstmals kosten neue Spiele zwischen 80 und 90 Euro. Microsoft dürfte nun dem Vorbild Nintendo folgen. Im April kündigte auch Sony eine Preissteigerung für die PlayStation 5 Digital Edition auf 499,99 Euro an. Die Kosten für die Disc-Variante der PS5 sowie für Spiele von Sony bleiben aber vorerst unverändert.

„Wir wissen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen, und sie wurden unter sorgfältiger Berücksichtigung der Marktbedingungen und der steigenden Entwicklungskosten vorgenommen“, heißt es indes in der Xbox-Pressemitteilung. Damit brechen Konzerne wie Microsoft mit einer Tradition: Wirtschaftliche Turbulenzen wirkten sich zwar schon immer auf Elektronikpreise aus, dennoch sanken die Kosten für Konsolen über eine Generation hinweg bislang fast immer.