Forza Horizon 5 sprengt auf PS5 die 5-Millionen-Marke – Weitere „Xbox-Exklusivität“ wirkt damit unwahrscheinlich

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dass Forza Horizon 5 auf der PS5 stark laufen würde, war schon länger klar. Jetzt ist die Dimension offenbar noch größer als gedacht. Laut einer neuen Referenz von Virtuos Games, einem der beteiligten Studios, hat sich das Rennspiel auf Sonys Konsole weltweit über 5 Millionen Mal verkauft und gehörte 2025 zu den meistverkauften PS5-Spielen.

Das ist deshalb so bemerkenswert, weil Forza Horizon 5 ursprünglich 2021 für Xbox und PC erschienen ist und erst im April 2025 auf die PS5 kam. Trotzdem entwickelte sich der Port in kurzer Zeit zu einem der größten Xbox-Erfolge auf einer fremden Plattform. Schon Mitte 2025 war Forza Horizon 5 laut Polygon das meistverkaufte PS5-Spiel des Jahres und hatte damals bereits rund 3 Millionen Einheiten erreicht. Die 5-Millionen-Marke zeigt jetzt, dass der Erfolg nicht nur ein starker Start war, sondern ein echter Langläufer.

Für Microsoft ist das mehr als nur eine gute Verkaufszahl

Gerade weil Forza eine klassische Xbox-Marke ist, wirkt dieser Erfolg wie ein klares Signal. Microsoft verdient mit einer Plattformöffnung ganz offensichtlich sehr viel Geld, selbst bei Spielen, die Jahre zuvor schon auf Xbox und PC verfügbar waren. Analyst Rhys Elliott (via X.com) hatten schon im Januar 2026 geschätzt, dass die PS5-Version von Forza Horizon 5 die 5-Millionen-Grenze überschritten und dabei über 300 Millionen Dollar Umsatz generiert haben könnte. Die neue Virtuos-Angabe stützt diese Größenordnung nun deutlich.

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Das macht eine Rückkehr zu einer streng abgeschotteten Exklusivstrategie nur für Xbox schwer vorstellbar. Ganz ausgeschlossen ist sie nicht, aber wirtschaftlich wirkt sie mit jedem solchen Erfolg weniger logisch. Dazu passt auch, was Xbox Game Studios-Chef Craig Duncan vor einigen Monaten sagte: Microsoft wolle seine Spiele für „so vielen Spielern wie möglich“ verfügbar machen und gleichzeitig Multiplattform-Veröffentlichungen als optional angesehen. Das klingt nicht nach einem Unternehmen, das sich wieder klar einmauern will und u.a. Forza exklusiv im Xbox-Ökosystem halten will.

Die PS5 wird für Xbox-Spiele immer wichtiger

Forza Horizon 5 steht dabei nicht allein. Schon 2025 dominierten Xbox-Titel die PlayStation-Downloadcharts, wobei das Rennspiel von Playground Games in mehreren Regionen ganz vorne lag. Das zeigt, dass PlayStation-Spieler nicht nur neugierig auf einzelne Ports sind, sondern bereit, große Xbox-Marken in Massen zu kaufen. Forza hat diese Entwicklung jetzt auf ein neues Niveau gehoben.

Für Microsoft ist das strategisch fast schon ideal: Auf Xbox und PC bleibt das eigene Ökosystem wichtig, auf PS5 kommen zusätzliche Millionenverkäufe dazu. Genau deshalb wirkt die alte Vorstellung, Xbox müsse sich vor allem über exklusive Inhalte von PlayStation abgrenzen, heute deutlich schwächer als noch vor einigen Jahren.

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Was das für Forza Horizon 6 und Xbox generell bedeutet

Der Nachfolger ist bereits im Anrollen. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und Windows PC. Die PS5-Version ist bereits bestätigt, hat allerdings noch keinen konkreten Release-Termin. Derzeit wird nur offiziell erwähnt, dass diese „später im Jahr 2026“ erscheinen wird. Übrigens wird Xbox weitere Spiele für die PS5 in diesem Jahr bringen, darunter auch Halo: Campaign Evolved.

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