Sony will KI in Zukunft stärker in der Spieleentwicklung einsetzen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Künstliche Intelligenz wird für große Publisher immer wichtiger. Jetzt hat Sony erstmals sehr deutlich gemacht, wie stark das Unternehmen künftig auf KI in der Spieleentwicklung setzen möchte. Die Aussagen stammen direkt aus der aktuellen Geschäftspräsentation des Konzerns.

Sony betont dabei allerdings einen entscheidenden Punkt: KI soll laut dem Unternehmen kreative Entwickler nicht ersetzen, sondern unterstützen. CEO Hiroki Totoki erklärte, menschliche Kreativität müsse weiterhin im Mittelpunkt stehen. KI verstehe Sony eher als Werkzeug, das Prozesse beschleunigen und neue Möglichkeiten schaffen könne.

KI soll Entwicklungsprozesse schneller machen

Laut Sony könnte künstliche Intelligenz künftig in vielen Bereichen eingesetzt werden. Genannt werden unter anderem Produktionsplanung, Datenanalyse, Animationen und kreative Entwicklungsprozesse. Auch andere Sony-Bereiche investieren bereits massiv in KI-Technologien.

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Besonders interessant ist dabei, dass Sony offenbar konzernübergreifend denkt. Neben der Gaming-Sparte beschäftigen sich auch Sony Pictures und Sony Music intensiv mit KI-Systemen. Unter anderem arbeitet Sony Music laut Bericht an Standards zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte.

Das Thema bleibt in der Branche extrem sensibel

Die Debatte rund um KI in Videospielen läuft bereits seit Monaten. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam zuletzt Larian Studios, nachdem Aussagen über den Einsatz generativer KI in frühen Entwicklungsprozessen kontrovers diskutiert wurden. Später stellte das Studio klar, dass keine KI-generierten Inhalte im finalen Spiel landen sollen. Auch Valve setzt darauf bei der Entwicklung.

Sony wirkt mit seiner neuen Strategie nun deutlich offensiver als viele andere große Publisher. Genau deshalb beobachten derzeit viele Entwickler und Branchenexperten sehr genau, wie stark der Konzern KI künftig tatsächlich in der Produktion einsetzen wird.

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Die Branche dürfte sich weiter stark verändern

Dass KI künftig eine größere Rolle spielen wird, gilt mittlerweile als wahrscheinlich. Immer mehr Unternehmen investieren Milliarden in entsprechende Technologien, während Entwicklungszeiten und Produktionskosten bei AAA-Spielen weiter steigen.

Sony macht jetzt zumindest klar, dass das Unternehmen diese Entwicklung aktiv mitgestalten will. Wie stark KI kommende PlayStation-Spiele tatsächlich beeinflussen wird, dürfte sich allerdings erst in den nächsten Jahren zeigen.

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