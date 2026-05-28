The Witcher 3 ist zurück – Neuer DLC „Songs of the Past“ angekündigt

Überraschung: Das polnische CD Projekt Red holt seinen RPG-Meilenstein „The Witcher 3“ aus der Versenkung. Allerdings wurde weder ein Remake noch ein Remaster angekündigt, wie heutzutage üblich. Vielmehr bekommt der moderne Klassiker gänzlich neue Inhalte spendiert. Im nächsten Jahr soll der DLC “The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past” offiziell erscheinen, die inzwischen dritte Erweiterung des Rollenspiels. Einen Wermutstropfen gibt es für manche Fans aber womöglich. Denn die neuen Inhalte sollen exklusiv für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen – auf den ursprünglichen Konsolen wird “Songs of the Past” voraussichtlich nicht laufen (via X).

Vor zwölf Jahren kam “The Witcher 3: Wild Hunt” erstmals auf den Markt, wobei 2016 mit “Blood and Wine” der letzte DLC erschienen ist. Von Beginn an war der Titel ein enormer Hit und zählt inzwischen über satte 60 Millionen verkaufte Einheiten. Weitere Informationen zum neuen DLC für The Witcher 3 sollen im Spätsommer folgen. Daher dürfte die Enthüllung das Summer Game Fest und die Gaming-Konferenzen von PlayStation und Xbox verpassen, die allesamt für Anfang Juni angesetzt sind.

Allerdings steht jetzt schon fest, dass die PC-Version laut dem offiziellen Account bald mehr Rechenpower benötigen wird. “Da neue Inhalte ins Spiel kommen, müssen wir auch unsere Systemanforderungen aktualisieren, um in Zukunft eine reibungslose Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten”, heißt es auf der Social-Media-Plattform X. Die neuen Anforderungen sollen mit dem nächsten Update in Kraft treten.

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Neuer DLC für The Witcher 3 kommt überraschend

Zuletzt gab es Gerüchte, dass neuer Content für „The Witcher 3“ in der Planung sein könnte. Außerdem war bereits zuvor ein Stream zum Jubiläum der Expansion “Blood and Wine” angekündigt (via IGN). Trotzdem kommt die Ankündigung durchaus überraschend. Immerhin dürfte CD Projekt Red stark ausgelastet sein. The Witcher IV befindet sich weiterhin in Entwicklung und im Vorjahr präsentierte das Studio die ambitionierte Grafik des kommenden Open-World-Spiels. Gleichzeitig steht weiterhin ein Remake des ersten Ablegers auf dem Plan, für das es bisher noch kein offizielles Bewegtmaterial gibt. “Songs of the Past” entsteht laut offizieller Ankündigung nun in Kooperation mit Fool’s Theory.