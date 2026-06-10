Mastermind hinter “Shadow of the Colossus” sprach über neues Spiel “Gen Atlas”

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Es passiert nicht oft, dass Fumito Ueda ein Spiel veröffentlicht. Umso größeres Interesse erzeugen gänzlich neue Projekte des Machers von ICO und Shadow of the Colossus – besonders bei Kritikern. Immerhin zählten beide Spiele zu den einflussreichsten Abenteuerspielen auf der PlayStation 2. Mit Gen Atlas steht nach langer Wartezeit ein neues Game seines Indiestudios GenDesign an. Diesmal zahlt allerdings nicht Sony die Rechnung, sondern Epic Games.

Beim Summer Game Fest 2026 gab es erstmals handfestes Gameplay zu Gen Atlas. Vom Stil her erinnert das Roboterspiel an alte Hits wie Shadow of the Colossus, nicht zuletzt durch die verlassenen Landschaften und gigantischen Kreaturen. „Ich denke, es versteht sich von selbst, dass sich in den drei vorherigen Titeln ein bestimmter Stil oder eine Art von Nische wiederfindet“, so Fumito Ueda gegenüber dem Gaming-Portal VGC. Gleichzeitig versuche er aber, „jedes Mal etwas Neues zu schaffen“.

„Was Gen Atlas angeht, würde ich sagen, dass es keine direkte erzählerische Verbindung gibt. Ich denke aber, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich schon in früheren Titeln ein Interesse daran hatte, riesige Wesen – in diesem Fall Roboter – einzubauen. Wenn die Spieler das Gefühl haben, dass dies den Kern einer Viererreihe bilden könnte, habe ich nichts dagegen“, erklärte der japanische Director weiter. „Zuerst hatte ich die Idee mit den riesigen Robotern. Dann habe ich überlegt, welche Art von Universum, welche Art von Welt und welche Atmosphäre oder welcher Ton zu diesem Erlebnis passen.“

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Wird Gen Atlas der letzte Titel des Machers von Shadow of the Colossus?

Zuletzt veröffentlichte Fumito Ueda The Last Guardian. Seinerzeit war das Adventure-Game berüchtigt für seine lange Entwicklungszeit, die sich fast über die gesamte Ära der PlayStation 3 erstreckte. Auf PS4 erschien der Titel schließlich 2016. Danach herrschte erneut Funkstille um den japanischen Director. Dem 56-Jährigen sei bewusst, dass dies sein letztes Spiel sein könnte: „Jedes Mal, wenn ich etwas entwickle, weiß ich nie, wann oder ob es ein nächstes Mal gibt.“ Gen Atlas sei bereits seit 2020 in Entwicklung. Allerdings habe er viel Zeit benötigt, um sein neues Studio auf die Beine zu stellen. Daher sei die Produktionszeit „im Vergleich zu The Last Guardian eigentlich gar nicht so lang“.