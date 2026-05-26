Von “Summer Games Fest” bis “State of Play” – Die wichtigsten Gaming-Konferenzen im Juni

Der Sommer bringt traditionell nicht nur Sonnenschein und Badewetter, sondern auch viele Spielankündigungen. Auch für dieses Jahr haben die großen Publisher und Plattformbetreiber ihre großen Produktpräsentationen und Konferenzen für Anfang Juni angesetzt. Das war wohl langsam notwendig, da der Release-Kalender für den Rest des Jahres noch ein wenig mager aussieht. Rund um das Summer Game Fest am 5. Juni sind noch einige weitere Streams geplant, unter anderem von Sony und Microsoft. Hier findest du die wichtigsten Daten und Uhrzeiten zu den kommenden Gaming-Konferenzen.

Den Anfang macht Sony mit einer neuen Ausgabe des State of Play am 2. Juni, die neben Neuankündigungen einen vertiefenden Blick in das Gameplay des kommenden Action-Spektakels Marvel’s Wolverine bieten soll. Microsoft folgt am 7. Juni und will nach der großen Show zusätzlich einen eigenen Deep Dive zu Gears of War: E-Day präsentieren. Beim großen Summer Game Fest sind wiederum Neuigkeiten von Drittherstellern und zu Indie-Projekten zu erwarten. Nintendo hat offiziell noch keine eigene Produktschau angekündigt. Allerdings gab es zuletzt Gerüchte, dass rechtzeitig im Juni ein neues “Nintendo Direct” anstehen könnte.

Diese Streams wurden bisher offiziell bestätigt:

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PlayStation State of Play, 2. Juni, 23.00 Uhr

Summer Game Fest, 5. Juni, 23.00 Uhr

Wholesome Games Direct, 6. Juni, 18.00 Uhr

Story-Rich Showcase, 6. Juni, 19.00 Uhr

Future Games Show Summer Showcase, 6. Juni, 21.00 Uhr

Xbox Games Showcase, 7. Juni, 19.00 Uhr

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Beim “Wholesome Games Direct” soll es ganz um gemütliche Spiele gehen. Rund 50 Titel sollen gezeigt werden. Für den “Story-Rich Showcase” wiederum wurden 26 Spiele mit einem Fokus auf Storytelling versprochen. Auch die “Future Games Show Summer Showcase” verspricht Weltpremieren sowie einen vertiefenden Blick auf Exodus, das neue Rollenspiel von Ex-BioWare-Entwicklern.