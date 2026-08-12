Phantom Blade Zero State of Play: Sony kündigt große Gameplay-Präsentation an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Sony gibt Phantom Blade Zero kurz vor dem Release noch einmal eine große Bühne. Am 17. August 2026 bekommt das Action-RPG von S-GAME eine eigene State of Play. Fast 20 Minuten lang soll sich die Präsentation ausschließlich um das Spiel drehen.

Für Fans dürfte das deutlich interessanter werden als ein gewöhnlicher Trailer. Sony kündigt einen ausführlichen Einblick in das Kampfsystem, die Spielwelt und die verschiedenen Gameplay-Systeme an.

Sony will richtig tief ins Gameplay eintauchen

Dass Phantom Blade Zero eine komplette State-of-Play-Präsentation bekommt, zeigt schon, wie viel Vertrauen Sony in das Spiel steckt. Statt nur ein paar neue Szenen zu zeigen, soll das Gameplay ausführlich erklärt werden. Im Mittelpunkt steht der Protagonist Soul, ein Elite-Assassine, der sich durch eine düstere Wuxia-Welt kämpft. Das Spiel verbindet klassische chinesische Kampfkunst mit düsteren Fantasy-Elementen sowie Steampunk- und Cyberpunk-Einflüssen.

Gerade das Kampfsystem dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Soul kann verschiedene Waffen einsetzen und muss Angriffe blocken, parieren oder ausweichen. Dadurch sollen die Kämpfe deutlich schneller und technisch anspruchsvoller ausfallen als in vielen klassischen Action-RPGs.

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Neuer Trailer ist bereits da

Als Vorgeschmack hat S-GAME bereits einen neuen, rund 11 Minuten langen Trailer veröffentlicht. Darin gibt es erstmals einen ausführlicheren Blick auf die Geschichte und das Abenteuer von Soul. Eine interessante Überraschung gibt es ebenfalls: Donnie Yen war als kreativer Berater an den Kampfchoreografien beteiligt. Der Martial-Arts-Star dürfte damit einen gewissen Einfluss darauf gehabt haben, wie die spektakulären Kämpfe umgesetzt wurden.

Vorbestellungen sind gestartet

Passend zur Ankündigung hat S-GAME außerdem die Vorbestellungen geöffnet. Das Spiel erscheint exklusiv für PlayStation 5 und PC. Die State of Play startet am 18. August um 4 Uhr. In Deutschland läuft die Präsentation damit in der Nacht zum 18. August.

Für Phantom Blade Zero könnte der Termin deshalb ein wichtiger Moment werden. Nach den bisherigen Trailern ist das Interesse ohnehin groß. Jetzt muss S-GAME zeigen, ob das ungewöhnliche Kampfsystem auch über längere Gameplay-Szenen hinweg überzeugen kann.

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