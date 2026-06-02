GTA 6 heute bei State of Play? Warum Fans heute wohl enttäuscht werden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es passiert wieder. Sobald eine große Gaming-Show näher rückt, schauen GTA 6-Fans sofort auf Rockstar. Könnte heute der nächste Trailer kommen? Nutzt Sony die State of Play für einen riesigen Überraschungsmoment? Oder hebt Rockstar „Trailer 3“ für das Summer Game Fest auf?

Die Hoffnung ist verständlich. Grand Theft Auto VI ist aktuell das Spiel, das jede Präsentation sprengen würde. Ein einziger neuer Trailer würde die komplette Show dominieren. Genau deshalb sollte man aber vorsichtig sein. Denn gerade diese Größe spricht eher dagegen, dass Rockstar den nächsten großen GTA 6-Moment einfach in eine fremde Show legt. Gerade wenn Sony selbst quasi sagt: „Diese Show gehört Wolverine.“

Warum GTA 6 heute wohl nicht bei State of Play auftaucht

Sony zeigt heute eine neue State of Play. Die Show läuft am 2. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Offiziell bestätigt ist unter anderem Marvel’s Wolverine, das die Präsentation eröffnen soll. Von GTA 6 ist in Sonys Ankündigung keine Rede.

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Das allein schließt einen Überraschungsauftritt nicht aus. Sony würde eine solche Enthüllung natürlich nicht vorher verraten. Trotzdem wäre ein Trailer von Rockstar Games bei einer State of Play ungewöhnlich. Der Entwickler von Grand Theft Auto kontrolliert seine großen Marketingmomente extrem genau. Der erste Trailer erschien direkt über Rockstar. Auch der zweite Trailer kam ohne klassische Showcase-Bühne. Genau dieses Muster spricht dafür, dass Rockstar den dritten Trailer ebenfalls selbst veröffentlicht.

Hinzu kommt: Eine State of Play gehört Sony. GTA 6 erscheint aber nicht exklusiv für PS5, sondern auch für Xbox Series X/S. Rockstar hätte wenig Grund, einen der wichtigsten Trailer der nächsten Monate in einem klaren PlayStation-Format zu zeigen, wenn ein eigener Upload sofort die gleiche oder sogar größere Wirkung hätte.

Auch das Summer Game Fest ist nicht automatisch sicher

Viele Fans schauen deshalb auf das Summer Game Fest. Das Event ist größer, neutraler und international extrem sichtbar. Trotzdem gilt auch hier: Rockstar braucht diese Bühne nicht. Andere Publisher kämpfen auf solchen Shows um Aufmerksamkeit. Rockstar ist die Aufmerksamkeit. Wenn GTA 6 einen neuen Trailer bekommt, wird das Internet auch ohne große Live-Show reagieren. Ein eigener Tweet, ein YouTube-Upload und eine aktualisierte Rockstar-Webseite reichen aus, um alle anderen Themen des Tages zu verdrängen.

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Genau deshalb wäre es sogar riskant, Grand Theft Auto VI in eine volle Show zu packen. Das Spiel würde alles andere überschatten. Wolverine würde dann niemanden mehr interessieren, auch wenn es noch so gut präsentiert wird wie wir hoffen.

Der Sommer-Hinweis bedeutet nicht automatisch Juni

Der wichtigste Grund für die aktuellen Spekulationen ist Take-Two. Im aktuellen Kontext rund um GTA 6 wurde erneut auf den Sommer als Zeitraum für weitere Informationen verwiesen. Das klingt nach baldigen News. Es heißt aber nicht automatisch, dass Trailer 3 heute, diese Woche oder beim Summer Game Fest erscheint.

Sommer kann vieles bedeuten. Ende Juni. Juli. Sogar August. Rockstar hat keinen konkreten Tag genannt. Genau diese Unschärfe ist typisch. Das Unternehmen lässt Fans spekulieren, ohne sich festzulegen. Ein Auftritt bei State of Play, Summer Game Fest oder Xbox Game Showcase ist dagegen nicht bestätigt und aktuell eher Wunschdenken als Realität.

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Warum die Hoffnung trotzdem nicht völlig falsch ist

Ganz abschreiben sollte man neue GTA 6-Meldungen aber nicht. Der Release ist weiterhin für 19. November 2026 geplant. Damit nähert sich Rockstar langsam der Phase, in der Marketing, Vorbestellungen und genauere Details wichtiger werden. Fans warten vor allem auf drei Dinge: Trailer 3, den Start der Vorbestellungen und mehr Gameplay-nahe Informationen. Diese Punkte müssen irgendwann kommen. Nur spricht wenig dafür, dass Rockstar Games dafür zwingend eine fremde Bühne nutzt.

Wahrscheinlicher ist ein eigener Rockstar-Moment. Vielleicht mit einem kurzen Vorlauf. Vielleicht komplett überraschend. Genau so hat das Studio seinen Hype bisher am besten kontrolliert.

Wer heute die State of Play schaut, sollte also nicht mit GTA 6 rechnen. Die Show wird für PS5-Fans trotzdem spannend, aber der große Rockstar-Schlag bleibt vermutlich aus. Beim Summer Game Fest gilt dasselbe: möglich ist fast alles, realistisch ist ein GTA 6-Auftritt aber nicht die naheliegendste Wette.

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