Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Obwohl Rockstar Games bereits Jason und Lucia als Hauptfiguren von Grand Theft Auto 6 bestätigt hat, reißen die Spekulationen über weitere Charaktere nicht ab. Nun sorgt der Schauspieler Yollecotte Jean für neue Gerüchte. Ein kürzlich aufgetauchter Eintrag in seinem Lebenslauf lässt vermuten, dass er an GTA 6 mitgewirkt haben könnte – eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.

Lebenslauf verschwindet plötzlich

Auslöser der Diskussion ist ein Online-Lebenslauf des Schauspielers, in dem ein bislang unangekündigtes Rockstar-Projekt aufgeführt gewesen sein soll. Kurz nachdem Fans den Eintrag entdeckten und in sozialen Netzwerken verbreiteten, wurde dieser wieder entfernt. Genau das heizt die Spekulationen zusätzlich an.

Bislang ist allerdings völlig unklar, welche Rolle Jean übernehmen könnte. Ebenso ist nicht bestätigt, ob der entfernte Eintrag tatsächlich Grand Theft Auto 6 betraf oder ein anderes Projekt von Rockstar Games. Daher sollte das Gerücht mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

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Nicht der erste mögliche Leak

Es wäre nicht das erste Mal, dass Schauspieler versehentlich Hinweise auf ihre Beteiligung an einem großen Videospiel liefern. Bereits in der Vergangenheit tauchten Rollen häufig in Lebensläufen oder Casting-Datenbanken auf, bevor sie offiziell angekündigt wurden. Rockstar ist allerdings dafür bekannt, seine Projekte besonders streng geheim zu halten. Mitarbeiter und Schauspieler unterliegen meist umfangreichen Verschwiegenheitsvereinbarungen.

Gerade deshalb wird jeder noch so kleine Hinweis von der Community genau unter die Lupe genommen. Ob sich hinter dem Namen Yollecotte Jean tatsächlich eine wichtige Figur in GTA 6 verbirgt oder lediglich eine kleinere Nebenrolle, bleibt völlig offen.

Community diskutiert über neue Charaktere

Auf Reddit und X wird bereits eifrig spekuliert. Einige Fans vermuten, dass Jean einen Gangster oder Verbündeten der beiden Hauptfiguren spielen könnte. Andere halten es für möglich, dass Rockstar die Geschichte mit mehreren spielbaren Charakteren erweitert – ähnlich wie bereits in Grand Theft Auto V. Für diese Theorie gibt es bislang jedoch keinerlei Belege.

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Viele Nutzer mahnen deshalb zur Vorsicht. Ein Eintrag in einem Lebenslauf reicht nicht aus, um eine Rolle oder gar einen neuen spielbaren Charakter zu bestätigen. Ohne eine offizielle Aussage von Rockstar Games bleibt der Fund nichts weiter als ein interessantes Gerücht.

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