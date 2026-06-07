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Limitierte Xbox Series X25 präsentiert

Xbox wird wieder grün – wie damals: Microsoft zeigt neue Kult-Konsole

Microsoft zeigt die Xbox Series X25 Limited Edition in transparentem Grün. Die Jubiläumskonsole erscheint im November 2026.

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Artikel von Markus +
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Microsoft feiert 25 Jahre Xbox mit einer Konsole, die sofort auffällt. Beim Xbox Games Showcase 2026 wurde die Xbox Series X25 Limited Edition vorgestellt. Das Design setzt auf transparentes Grün und erinnert damit stark an die erste Xbox-Ära. Wer damals die originale Konsole oder spätere Special Editions mochte, dürfte hier direkt hinschauen.

Technisch bleibt die neue Konsole offenbar nah an der normalen Xbox Series X. Sie bietet 1 TB Speicher und die bekannte Hardwarebasis. Der Unterschied liegt klar im Design. Die Front bekommt ein grün leuchtendes X, dazu gibt es ein 25th-Anniversary-Logo und kleine versteckte Details für Fans. Auch der passende Controller greift den Retro-Look auf. Nur nicht so groß wie damals der echte „Duke-Controller“.

Ein Design für Xbox-Fans

Gerade das transparente Gehäuse ist ein cleverer Zug. In den frühen 2000ern gehörten durchsichtige Controller und Konsolen zu den auffälligsten Designs der Gaming-Welt. Heute wirkt dieser Look wieder frisch, weil moderne Konsolen oft sehr schlicht auftreten. Die Xbox Series X25 spielt bewusst mit dieser Erinnerung.

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Der Controller dürfte für viele fast spannender sein als die Konsole selbst. Transparente Schale, farbige ABXY-Tasten und ein klarer Verweis auf das klassische Xbox-Gefühl. Microsoft verkauft hier nicht nur Hardware. Microsoft verkauft Erinnerung. Und wer die erste Xbox (so wie ich) damals ausgepackt hat, wird diesen Trailer lieben:

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Noch fehlen Preis und genauer Termin

Ein paar wichtige Details fehlen aber noch. Microsoft nennt bisher nur einen Release im November 2026 in ausgewählten Märkten. Einen Preis gibt es noch nicht. Auch offen bleibt, wie streng die Limitierung ausfällt und ob Österreich beziehungsweise der deutschsprachige Raum direkt beliefert werden.

Trotzdem hat diese Ankündigung großes Potenzial. Nicht, weil die Konsole technisch neue Wege geht. Sondern weil sie eine emotionale Lücke trifft. Xbox wirkt oft sehr servicegetrieben: Game Pass, Cloud, PC, Play Anywhere. Die Xbox Series X25 spricht dagegen direkt die Fan-Historie an.

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Für Sammler könnte das Gerät schnell interessant werden. Besonders dann, wenn Microsoft die Stückzahl wirklich begrenzt. Xbox hat viele starke Erinnerungen aufgebaut: Halo-LAN-Partys, der erste Controller, Xbox Live, Gears of War, Forza. Eine grüne Jubiläumskonsole fasst dieses Gefühl ziemlich gut zusammen.

Am Ende ist die Xbox Series X25 keine neue Generation, die kommt noch. Aber sie ist ein Statement. Microsoft erinnert daran, dass Xbox nicht nur ein Service ist. Xbox ist auch eine Marke mit Geschichte.

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