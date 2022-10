The Witcher bekommt ein echtes Remake

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt

CD Projekt RED hat bekanntgegeben, dass sie derzeit an einem echten Remake zum ersten ,,The Witcher”-Spiel arbeiten. Das 2007 veröffentlichte Spiel, mit dem das Entwicklerstudio sich einen großen Namen machen konnte, soll dabei völlig neu überarbeitet werden. Als Basis hierfür dient die mächtige Unreal Engine 5, die auch in den anderen kommenden Veröffentlichungen des Studios zum Einsatz kommt. Von Seiten der Entwickler hieß es in einem Statement dazu folgendes:

,,The Witcher ist der Punkt, an dem für uns, CD Projekt RED, alles begonnen hat. Es war das erste Spiel, das wir jemals gemacht haben und für uns damals ein bedeutender Moment. Zurück an den Startpunkt zu gehen und das Spiel für eine neue Generation an Spielern, die es erfahren können, neu zu machen, fühlt sich genau so bedeutet, wenn nicht sogar noch größer an.”

The Witcher erhält Unterstützung

Der Chef des Studios, Adam Badowski, bestätigte auch, dass sie für die Entwicklung des Spiels von dem Studio Fool’s Theory Unterstützung erhalten werden. Anders wäre das Projekt wohl auch nicht zu schaffen. Denn unlängst hat das Studio einen Fahrplan für die nächsten Jahre veröffentlicht, in dem sie all ihre derzeit in Arbeit befindenden Spiele vorgestellt haben. Neben einer neue ,,The Witcher”-Trilogie ist derzeit auch ein Nachfolger für Cybepunk 2077 in der sehr früher Entwicklung. Zur Unterstützung des anderen Studios hat er daher folgendes zu sagen:

,,Mit Fool’s Theory an diesem Projekt zusammenzuarbeiten, ist genau so aufregend, weil einige der Leute bereits in der Vergangenheit an den ,,The WItcher”-Spiele mitgewirkt haben. Sie kennen das Quellenmaterial, sie wissen wie viele Spieler nur darauf gewartet haben, dass das Remake kommt und sie wissen, wie man unglaubliche und vielversprechende Spiele macht. Und auch wenn einige Zeit vergehen wird, bis wir mehr von dem und über das Spiel berichten können, weiß ich, dass sich die Wartezeit auszahlen wird.”

Ähnlich wie bei der unlängst angekündigten neuen Hexer-Trilogie, sollten sich Fans also noch nicht zu früh auf das ,,The Witcher”-Remake freuen. Das ursprünglich unter dem Codenamen Canis Majoris angekündigte Remake dürfte sich noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befinden. In der Zwischenzeit können sich Spieler indes auf die erste (und letzte) Erweiterung zu Cyberpunk 2077 freuen.

