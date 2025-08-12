Halo: Zwei neue Titel und Beta mit PlayStation-Support in API entdeckt – Leak

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt Halo bald auf PlayStation und vielleicht sogar auf Switch 2? Ein neuer Leak sorgt für Aufsehen: Laut Rebs Gaming wurden in der offiziellen Halo-API Hinweise auf zwei neue Spiele sowie eine Beta mit PlayStation-Kompatibilität gefunden.

Bereits am 9. Juni hatte Grunt.API behauptet, Beweise für ein kommendes Halo-Spiel auf PlayStation gefunden zu haben. Nun gibt es weitere Details: Das erste Projekt könnte das seit Langem gemunkelte „Project Ekur“ von Certain Affinity sein. Ein Multiplayer-Ableger der Reihe.

Neben der PlayStation-Kompatibilität wurde das Spiel letzte Woche mit PlayFab verknüpft, einer Plattform für Crossplay, Fortschritts-Synchronisierung und Matchmaking. In der API taucht außerdem eine Beta auf. Unklar ist bisher, ob sie für Ekur oder ein zweites neues Halo-Spiel gedacht ist.

Laut Grunt könnte es sich um zwei eigenständige Spiele handeln. Allerdings ist eine Beta und Vollversion desselben Projekts nicht ausgeschlossen. Spannend: Berichte sprechen bereits von möglichen PS5- und PS5-Pro-Versionen sowie Bundles für die Nintendo Switch 2. Ein Thema das die Gaming-Community schon länger beschäftigt, da immer wieder Gerüchte darüber aufgetaucht sind.

Community-Reaktionen: Halo für alle Konsolen?

Auf Reddit zeigt sich die Community begeistert von der Idee, Halo endlich plattformübergreifend zu erleben. Viele hoffen auf Couch-Koop, Crossplay und sogar Switch-Ports von Klassikern wie Halo: Combat Evolved oder Halo 3. Einige sehen den Schritt als Teil eines größeren Trends: Exklusivspiele verlieren an Bedeutung, da steigende Entwicklungskosten Multi-Plattform-Strategien attraktiver machen.

Wenn sich dieser Leak bewahrheitet, steht die Halo-Reihe vor einem historischen Schritt. Ein plattformübergreifender Release könnte der Serie neues Leben einhauchen.

