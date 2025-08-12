DailyGame
DailyGame - Gaming News - Halo: Zwei neue Titel und Beta mit PlayStation-Support in API entdeckt – Leak
Master Chief für alle?

Halo: Zwei neue Titel und Beta mit PlayStation-Support in API entdeckt – Leak

Leak deutet auf zwei neue Halo-Spiele hin! Eines davon mit PlayStation-Unterstützung und möglicher Beta.

Halo erschien erstmals 2001 für die originale Xbox-Konsole. - Bild: Microsoft
Artikel von Markus +

Kommt Halo bald auf PlayStation und vielleicht sogar auf Switch 2? Ein neuer Leak sorgt für Aufsehen: Laut Rebs Gaming wurden in der offiziellen Halo-API Hinweise auf zwei neue Spiele sowie eine Beta mit PlayStation-Kompatibilität gefunden.

Bereits am 9. Juni hatte Grunt.API behauptet, Beweise für ein kommendes Halo-Spiel auf PlayStation gefunden zu haben. Nun gibt es weitere Details: Das erste Projekt könnte das seit Langem gemunkelte „Project Ekur“ von Certain Affinity sein. Ein Multiplayer-Ableger der Reihe.

Neben der PlayStation-Kompatibilität wurde das Spiel letzte Woche mit PlayFab verknüpft, einer Plattform für Crossplay, Fortschritts-Synchronisierung und Matchmaking. In der API taucht außerdem eine Beta auf. Unklar ist bisher, ob sie für Ekur oder ein zweites neues Halo-Spiel gedacht ist.

Laut Grunt könnte es sich um zwei eigenständige Spiele handeln. Allerdings ist eine Beta und Vollversion desselben Projekts nicht ausgeschlossen. Spannend: Berichte sprechen bereits von möglichen PS5- und PS5-Pro-Versionen sowie Bundles für die Nintendo Switch 2. Ein Thema das die Gaming-Community schon länger beschäftigt, da immer wieder Gerüchte darüber aufgetaucht sind.

Halo in der Unreal Engine - Bild: Halo Studios / Xbox.com

Halo in der Unreal Engine – Bild: Halo Studios / Xbox.com

Community-Reaktionen: Halo für alle Konsolen?

Auf Reddit zeigt sich die Community begeistert von der Idee, Halo endlich plattformübergreifend zu erleben. Viele hoffen auf Couch-Koop, Crossplay und sogar Switch-Ports von Klassikern wie Halo: Combat Evolved oder Halo 3. Einige sehen den Schritt als Teil eines größeren Trends: Exklusivspiele verlieren an Bedeutung, da steigende Entwicklungskosten Multi-Plattform-Strategien attraktiver machen.

Wenn sich dieser Leak bewahrheitet, steht die Halo-Reihe vor einem historischen Schritt. Ein plattformübergreifender Release könnte der Serie neues Leben einhauchen.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Kommt Halo wirklich auf PlayStation?
    Laut API-Leak ja. Offiziell ist es aber noch nicht bestätigt.
  • Was ist Project Ekur?
    Ein mutmaßliches Multiplayer-Halo von Certain Affinity, dass seit Jahren in Entwicklung ist.
Halo

Halo ist eine der bekanntesten Spielereihen im Xbox-Universum und gilt als Flaggschiff unter den First-Person-Shootern. Die Serie startete 2001 mit Halo: Combat Evolved und prägte mit ihrem Mix aus Sci-Fi-Story, Koop-Modus und Multiplayer-Gefechten eine ganze Generation. Entwickelt wurde die Reihe zunächst von Bungie, später übernahm 343 Industries das Ruder – die später zu Halo Studios umbenannt wurden.

Besonders beliebt ist der ikonische Master Chief, ein Supersoldat mit geheimnisvoller Vergangenheit, der gegen die Alien-Allianz „Covenant“ kämpft. Neben der Hauptreihe umfasst Halo auch Ableger wie Halo Reach, Halo ODST oder das Strategiespiel Halo Wars.

Technisch und atmosphärisch setzte Halo lange Zeit Maßstäbe, verlor jedoch in den letzten Jahren etwas an Strahlkraft. Trotz durchwachsener Kritiken zu Halo Infinite bleibt die Community aktiv – vor allem dank des Multiplayers. Ein neuer Serienteil befindet sich derzeit in Arbeit, doch die Entwicklung scheint laut Insidern alles andere als reibungslos zu verlaufen.

Entwickler: Bungie, 343 Industries, Halo StudiosPublisher: Xbox Game StudiosSysteme: Xbox, WindowsReleasedatum: 14. März 2001

