Halo CE Remake und „Projekt Ekur“: Was kommt als Nächstes für das Halo-Franchise?

Neue Hinweise und Leaks rund um das Halo-Universum sorgen für Aufregung in der Community. Es scheint, als würde das lang ersehnte Remake von Halo: Combat Evolved (CE) Realität – und gleichzeitig wird über ein neues Projekt namens „Ekur“ spekuliert, das als Multiplayer-Erlebnis dienen könnte.

Ursprünglich als „Tatanka“ bekannt, wurde das Projekt im Jahr 2022 in „Ekur“ umbenannt. Laut aktuellen Informationen (via Rebs Gaming) gibt es bereits dedizierte Testserver für das Spiel, was darauf hinweist, dass es sich in der Testphase befindet. Insider vermuten, dass „Ekur“ ein Multiplayer-Spiel und möglicherweise der nächste große Schritt für die Halo-Reihe sein könnte.

Ein interessanter Hinweis: Ein LinkedIn-Profil eines Entwicklers bestätigt, dass die Vorproduktion für das Halo: Combat Evolved Remake im Januar 2024 begann. Zusammen mit neuen Stellenausschreibungen bei 343 Industries (heute Halo Studios) scheint klar, dass das Remake mittlerweile in vollem Gange ist.

Ein Remake von Halo: Combat Evolved in Unreal Engine 5?

Berichten zufolge soll das Remake komplett neu in der Unreal Engine 5 (UE5) entwickelt werden. Fans hoffen auf moderne Gameplay-Features, darunter:

Vier-Spieler-Koop-Modus

Neue Levels und Umgebungen

Überarbeitete Waffen, Fahrzeuge und Mechaniken

Ein Reddit-Nutzer schrieb begeistert:

„Ich würde es lieben, wenn sie einen 4-Spieler-Koop-Modus hinzufügen. Das wäre verdammt cool!“

Ein anderer fügte hinzu:

„Da das Spiel von Grund auf in UE5 gebaut wird, erwarte ich auch neue Gameplay-Elemente, neue Waffen und neue Fahrzeuge.“

Das Risiko eines vollständigen Reboots

Einige Stimmen in der Community äußern jedoch Bedenken, dass ein Remake oder Reboot ein Risiko für die gesamte Marke darstellen könnte. Einer der größten Kritikpunkte ist die narrative Fixierung auf Master Chief, die laut Fans das Franchise limitiert.

Ein Reddit-Nutzer brachte es auf den Punkt:

„Halo könnte einen kompletten Reboot wagen, aber das wäre ein massives Risiko. Ich denke, sie hätten nach Halo 3 neu starten sollen, vielleicht mit einem anderen Spartan als Protagonist. Master Chief sollte eine Weile pausieren, damit seine Rückkehr wirklich besonders wirkt.“

Was können Fans erwarten?

Die Kombination aus einem Halo CE Remake und einem neuen Multiplayer-Erlebnis deutet darauf hin, dass die Halo Studios das Franchise in eine neue Richtung lenken möchte. Mit der Unreal Engine 5 als technische Basis könnte die Serie eine beeindruckende visuelle und spielerische Weiterentwicklung erleben.

Während Ekur möglicherweise als Multiplayer-Projekt vor dem Remake veröffentlicht wird, bleibt die Frage offen, wie weit die Entwickler gehen, um sowohl neue als auch langjährige Fans zufriedenzustellen. Die Halo-Fanbase zufrieden zu stimmen wird wohl die schwerste Aufgabe von allen.