EA Sports UFC 5: Update-Patch Notes für April 2025 veröffentlicht

Ein neues Update für EA Sports UFC 5 wird am 3. April 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht und bringt neben Gameplay-Verbesserungen und Fehlerbehebungen auch einen weiteren Kämpfer ins Spiel. Obwohl sich das Mixed-Martial-Arts-Spiel in diesem Jahr seinem zweiten Jubiläum nähert, sorgt Entwickler EA Vancouver weiterhin für regelmäßige Inhalte und Updates, um die Community aktiv zu halten.

Während Gerüchte darauf hindeuten, dass EA an einer Wiederbelebung seiner beliebten Boxspielreihe Fight Night arbeitet, berichten Insider auch über die Entwicklung von EA Sports UFC 6. Falls beide Titel tatsächlich in Arbeit sind, könnten die kommenden Jahre spannend für Kampfsport-Fans werden. Unklar bleibt, welches der beiden Spiele zuerst erscheinen wird – doch angesichts der langen Entwicklungszeit von Fight Night scheint eine neue UFC-Veröffentlichung wahrscheinlicher.

Die Patch Notes in der Übersicht

Allgemeine Änderungen

Neuer Kämpfer hinzugefügt: Mauricio Ruffy

Weitere Alter-Ego-Kämpfer folgen am 8. April

folgen am Neue kosmetische Inhalte & Belohnungen

Neue Handschuhe, die eigentlich die alten sind – aktive UFC-Kämpfer tragen wieder die offiziellen Handschuhe von vor April 2024

Gameplay-Änderungen

Fehler behoben, der dazu führte, dass TJ Dillashaws Signature Forward Lunge und Major Forward Lunge vertauscht wurden

und vertauscht wurden Seltene Animationsprobleme bei Dillashaws Lungen-Angriffen korrigiert

Fehlerbehebungen

Einige seltene Kamera-Probleme wurden behoben

wurden behoben Vereinzelt auftretende Spielabstürze wurden gefixt

Wie geht es nach EA Sports UFC 5 weiter?

EA Sports UFC-Titel erscheinen durchschnittlich alle zwei bis drei Jahre, und eine aktuelle Leak-Quelle behauptet, dass der sechste Ableger bereits Ende 2025 erscheinen könnte. Bis dahin sorgt EA weiterhin für frische Inhalte in UFC 5 – mit dem neuesten Update kommt ein weiterer Ranglisten-Kämpfer hinzu. Zu Beginn bemängelten viele Spieler die geringe Anzahl offiziell gerankter Kämpfer im Spiel, doch zahlreiche Updates haben das Spiel mittlerweile fast vollständig an die aktuelle UFC-Top-Ten-Rangliste angepasst.

Der neueste Zugang ist Mauricio Ruffy, ein Leichtgewichtskämpfer, der kürzlich Bobby Green in der ersten Runde durch K. O. besiegt hat. Der 28-Jährige hat sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht und bestritt seit seinem UFC-Debüt 2024 bereits drei Kämpfe. Ab sofort können Spieler mit ihm in UFC 5 antreten. Laut den offiziellen Patchnotes, die weiter unten detailliert sind, wird das Update am 3. April live gehen. Zusätzlich wird das Spiel am 8. April um neue „Alter Egos“ erweitert, deren Details jedoch noch unbekannt sind.

