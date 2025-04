Nintendo: Yoshi’s Woolly World scheinbar versehentlich für Switch 2 gezeigt!

In der gestrigen Nintendo Direct wurde alles rund um die neue Nintendo Switch 2 und deren kommenden Videospieltitel gezeigt. Bei der Darstellung der Nintendo Switch Titel, welche mit der Switch 2 kompatibel sein werden, konnte man in der amerikanischen Präsentation ein Bild von Yoshi’s Woolly World. entdecken. Das seltsame daran ist, dass der Titel bisher nicht für die Nintendo Switch erschienen war. Die Frage stellt sich nun, ob das ein Fehler war oder es sich um einen unabsichtlichen Leak handelt.

Die Nintendo Direct, welche die Switch 2 präsentierte, steckte voller Überraschungen. Grandiose Hardware und Starttitel wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza, aber auch die hohen Preise gehörten zu den positiven, wie negativen Highlights. Da die neue Nintendo Konsole abwärtskompatibel ist, wurde auch gezeigt, dass die meisten Titel mit der Switch 2 kompatibel sein werden. Manche der Titel werden ein (kostenpflichtiges) Update erhalten.

In der amerikanischen Nintendo Direct, haben aufmerksame Augen bei der Darstellung vieler mit der Switch 2 kompatiblen Nintendo Switch Titel einen Titel entdeckt, welcher nicht ganz ins Bild passte: Yoshi’s Woolly World. Der Titel ist offiziell bis Dato nur auf der Nintendo Wii U und auch als 3DS Version (unter Poochy & Yoshi’s Woolly World erschienen. Warum er sich nun in der Darstellung zahlreicher Nintendo Switch Titel befand ist ein großer Fragezeichen-Block.

the japanese version shows crafted world. seems like someone at NoA confused the two pic.twitter.com/e01SMUJOya

— Julia (@juliet_kat_k) April 2, 2025