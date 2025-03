Mario Kart 9: Ehemalige Nintendo-Mitarbeiter zweifeln am Erfolg

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 warten viele Fans gespannt auf die Ankündigung von Mario Kart 9 als potenziellen Launch-Titel.

Obwohl das neue Spiel in der Mario Kart-Reihe große Erwartungen weckt, zweifeln ehemalige PR-Manager von Nintendo, Kit Ellis und Krysta Yang, daran, dass der neue Teil denselben weltweiten Erfolg erzielen kann wie Mario Kart 8 Deluxe.

Werbung

Warum könnte Mario Kart 9 nicht die Fans begeistern?

In einem Video auf YouTube äußerten Ellis und Yang ihre Bedenken und erklärten, dass Mario Kart 9 möglicherweise nicht den gleichen Hype auslösen wird wie sein Vorgänger. Ellis betont, dass viele davon ausgehen, dass Mario Kart ein sicherer Erfolg sei, wenn es zusammen mit der Switch 2 erscheint. Doch die Situation sei heute anders, als noch beim Launch von Mario Kart 8 Deluxe, das ein riesiger Erfolg war. Wird Nintendo dieses Mal wieder dasselbe Maß an Begeisterung erreichen können?

Yang stimmt zu und hebt hervor, dass Nintendo bei früheren Konsolenstarts oft auf bahnbrechende Spiele setzte, die die Gaming-Welt veränderten – wie zum Beispiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Im Vergleich dazu könnte Mario Kart 9 eher eine Weiterentwicklung des bereits sehr erfolgreichen Mario Kart 8 Deluxe sein, ohne jedoch das Rad neu zu erfinden.

Ist Mario Kart 9 überhaupt notwendig?

Ein weiteres Problem, das Yang anspricht, ist die Abwärtskompatibilität der Switch 2, die es Spielern ermöglichen wird, Mario Kart 8 Deluxe auch auf der neuen Konsole zu spielen. „Wie wird Nintendo die Fans dazu bringen, sich das neue Mario Kart zu holen, wenn sie doch das alte Spiel schon besitzen?“ fragt sie sich. Ellis stimmt zu und merkt an, dass viele Spieler den Gedanken haben könnten, ihre alte Version weiterhin zu genießen, anstatt ein neues zu kaufen. Es könnte sich sogar ein bisschen wie ein unnötiger Luxus anfühlen.

Trotz der Kritik sind sich Ellis und Yang einig, dass Mario Kart 9 zweifellos ein großartiges Spiel wird – aber der Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe wird schwer zu toppen sein. Das Spiel hat weltweit über 75 Millionen Einheiten verkauft, und Nintendo wird eine enorme Herausforderung haben, diese Zahl zu übertreffen. „Nintendo wird alles daran setzen, das Spiel noch besser zu machen, aber wird es wirklich genug Innovation bieten, um Fans von der alten Version zu überzeugen?“ fragt Ellis.

Nintendo hat für den Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch auch viel getan im Laufe der Zeit. So gibt es mittlerweile 96 (!) verschiedene Rennstrecken.