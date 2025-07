Japan-Charts: Mario Kart World dominiert – Switch 2 knackt 1,5 Millionen Marke!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wenn du dachtest, die Zeiten von Mario Kart seien vorbei, denk noch einmal nach! Mario Kart World auf der Switch 2 hat in der Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 2025 satte 114.106 Einheiten verkauft und steht jetzt bei fast 1,3 Millionen verkauften Exemplaren in Japan. Und auch der Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe hält sich wacker – mit weiteren 7.441 Verkäufen steigt das Spiel abermals in die Top 5 ein.

Trotz negativer Kritiken schafft es Tamagotchi Plaza, gleich doppelt in den Top 10 zu landen. Die Switch-Version sichert sich mit über 24.000 Verkäufen den zweiten Platz, die Switch 2-Version kommt immerhin auf Rang 6 mit rund 6.200 Einheiten. Das zeigt einmal mehr: In Japan gelten eigene Regeln, vor allem wenn es um nostalgische Marken geht, wie die Verkaufszahlen von Famitsu zeigen.

Die vollständigen Top 10 der Spiele-Charts:

Platz Spiel Plattform Verkäufe (Woche) Gesamt 1 Mario Kart World Switch 2 114.106 1.299.219 2 Tamagotchi Plaza Switch 24.173 126.462 3 Death Stranding 2: On the Beach PS5 11.471 83.435 4 Mario Kart 8 Deluxe Switch 7.441 6.366.260 5 Super Mario Party Jamboree Switch 6.307 1.338.302 6 Tamagotchi Plaza Switch 2 6.204 32.600 7 Animal Crossing: New Horizons Switch 5.915 8.160.492 8 Minecraft Switch 5.480 3.928.867 9 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Switch 5.154 141.175 10 Rune Factory: Guardians of Azuma Switch 3.876 68.666

Nintendo Switch 2 rast Richtung Zukunft

Auch bei der Hardware hat Nintendo ganz klar die Nase vorn: Die Switch 2 verkauft sich mit 128.643 Einheiten weiterhin glänzend und hat inzwischen über 1,5 Millionen Konsolen in Japan abgesetzt. Zum Vergleich: Die PS5 (inkl. Pro und Digital Edition) schafft zusammen nur etwas über 8.600 Einheiten – Xbox? Gerade mal 529… Wahrscheinlich hätte Nintendo noch mehr Potenzial gehabt, aber zu wenig Konsolen.

Platz Konsole Verkäufe (Woche) Gesamt 1 Switch 2 128.643 1.530.826 2 Switch OLED 8.249 9.085.911 3 Switch Lite 6.114 6.604.683 4 PlayStation 5 5.268 5.713.231 5 Switch (Standard) 3.349 20.120.549 6 PlayStation 5 Pro 2.334 227.562 7 PS5 Digital Edition 1.027 978.115 8 Xbox Series S 415 338.584 9 Xbox Series X 68 320.928 10 Xbox Series X Digital Edition 46 20.988 11 PlayStation 4 21 7.929.722

Nintendo dominiert, sowohl mit alten Klassikern wie Mario Kart 8 Deluxe, als auch mit neuen Blockbustern wie Mario Kart World. Der Start der Switch 2 läuft traumhaft, während Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox in Japan kaum mitziehen können.

