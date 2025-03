Nintendo Direct am 27. März 2025: Alle Ankündigungen & neue Switch-Spiele

Nach ungewöhnlich langer Wartezeit hat Nintendo heute sein erstee Direct des Jahres 2025 ausgestrahlt – und damit möglicherweise den letzten großen Auftritt für den originalen Switch vor der angekündigten Switch 2-Präsentation am 2. April 2025 eingeläutet. Während Nintendo zuletzt kaum Pläne für das aktuelle Modell verriet, gab die heutige 30-minütige Show nun endlich Antworten.

Die Präsentation wurde wie gewohnt auf YouTube und Twitch übertragen. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, halten wir hier die wichtigsten Ankündigungen fest. Da die Switch 2 mit rückwärtskompatiblen Spielen rechnen lässt, standen heute vor allem letzte exklusive Titel und Updates für die originale Switch im Fokus.

Werbung

Mit der Switch 2 vor der Tür markiert diese Show wahrscheinlich das Ende einer Ära. Während nächste Woche die Zukunft im Mittelpunkt steht, bot heute Nintendo die Gelegenheit, dem erfolgreichen Hybrid-Konsolen noch einmal die Ehre zu erweisen – bevor ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.

Neuer Trailer zum Dragon Quest I & II HD Remake

Square Enix hat heute mit einem frischen Trailer die HD-2D-Remakes der Klassiker Dragon Quest und Dragon Quest II präsentiert. Die Neuauflagen der beiden RPG-Pioniere erscheinen noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und andere Plattformen – ein genaues Datum steht allerdings weiterhin aus.

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army erhält ein Remaster

Atlus wird seinen kultigen Rollenspiel-Klassiker Devil Summoner zurückbringen: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army mit einem neuen Remaster zurückbringen. Die Veröffentlichung ist für den 19. Juni 2025 geplant.

Patapon 1+2 Heading kommt auf die Nintendo Switch

Die ehemaligen PSP-Spiele Patapon und Patapon 2 kommen auf die Nintendo Switch. Die Sammlung, die nun von Bandai Namco und nicht mehr von PlayStation veröffentlicht wird, heißt offiziell Patapon 1+2 Replay und erscheint am 11. Juli 2025.

Werbung

Neuer Trailer zu Metroid Prime 4 veröffentlicht

Endlich gibt es einen neuen Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond. Samus verfügt jetzt über eine Reihe neuer Fähigkeiten, die in den Vorgängern noch nicht zu sehen waren. Das Spiel soll weiterhin im Jahr 2025 für Nintendo Switch erscheinen, ein genaueres Datum wurde jedoch nicht genannt.

Neuer Trailer zu Shadow Labyrinth Trailer veröffentlicht

Shadow Labyrinth erscheint am 18. Juli 2025 für Nintendo Switch! Wechsle zwischen den Phasen von Swordsman No. 8, Mini PUCK und GAIA, um in dieser genreverändernden Version von PAC-MAN Geheimnisse aufzudecken und Feinde zu vernichten. In dieser mysteriösen Welt heißt es fressen oder gefressen werden – um zu überleben, musst du die Dunkelheit verschlingen.

Kurz nach der Präsentation von Pokémon Legends: Z-A im vergangenen Monat wurde heute ein neuer Trailer in der Nintendo Direct-Präsentation gezeigt. Das nächste Pokémon-Spiel hat noch keinen Erscheinungstermin, aber der Trailer zeigt viele neue Pokémon, die im Spiel auftauchen werden, sowie einige neue Modi.

Werbung

Witchbrook Re-Emerges für die Nintendo Switch

„Witchbrook kommt diesen Winter für Nintendo Switch! Entdecke die Magie um dich herum und erwecke eine charmante Küstengemeinde zum Leben, indem du die neue Hexe von Mossport wirst. Lerne Zaubersprüche am Witchbrook College, stelle Waren her, um deinen Hexenladen zu vergrößern, nimm an saisonalen Veranstaltungen teil und richte dein charmantes Häuschen und deinen Garten nach deinem Geschmack ein. Schließe Freundschaften, finde die Liebe und entdecke eine Welt voller Wunder auf deinem Weg zum Schulabschluss und darüber hinaus!“

„No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES“ erscheint am 25. Juli 2025 für Nintendo Switch. Entdecke die Wahrheit, die in der Realität und in Träumen verborgen liegt! Schließe dich Special Agent Kaname Date an, um herauszufinden, wo sich das Internet-Idol Iris befindet, das in einem mysteriösen Escape Game gefangen ist.“

Story of Seasons: Grand Bazaar angekündigt

„STORY OF SEASONS: Grand Bazaar“ erscheint am 27. August 2025 für Nintendo Switch! Der Wind des Wandels trägt Sie in die luftigen Hügel von Zephyr Town. Bauen Sie Ihre Farm aus bescheidenen Anfängen wieder auf und hauchen Sie dem einst berühmten Basar der Stadt neues Leben ein. Baue Deinen Stand auf, um Produkte und Waren zu verkaufen, und treffe charmante Stadtbewohner, mit denen Du Dich anfreundest und die Du umwerbst, während Du der Gemeinde zum Aufschwung verhilfst.“

Disney Villains Cursed Cafe veröffentlicht

„Erlebe ein reichhaltiges visuelles Roman-Gameplay und treffe auf eine ikonische Besetzung von Disney-Schurken, die mit einem modernen Twist neu interpretiert wurden! Die Disney-Schurken sind an den Tresen des Cursed Cafés gekommen, um Zaubertränke zu kaufen, die ihre bösen Gelüste stillen. Als neuester Potionista dieses Etablissements mischst und servierst du eine Vielzahl magischer Elixiere, die die Macht haben, den Ausgang der Geschichte eines jeden Bösewichts zu verändern. Hilf ihnen, ihre Wünsche zu erfüllen und sammle neue Zutaten, um ganz neue Tränke zu brauen.“

Monument Valley Comes kommt auf die Switch

„Monument Valley 1 und Monument Valley 2 erscheinen am 15. April 2025 für Nintendo Switch. Monument Valley 3 erscheint im Sommer für Nintendo Switch! Begeben Sie sich auf eine Reise der Vergebung durch unmögliche Umgebungen und illusorische Rätsel. Erleben Sie dieses meditative und beruhigende Puzzlespiel, indem Sie Monumente manipulieren und sich entwickelnde Pfade erschaffen, um neue, surreale und mysteriöse Welten zu erkunden.“

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Neuer Gameplay Trailer zu The Eternal Life of Goldman veröffentlicht

„The Eternal Life of Goldman ist ein lebhaftes, aber düsteres Plattform-Abenteuer, das Legenden, Märchen und Mythen miteinander verbindet. Erkunde eine riesige, handgezeichnete Inselwelt, die von alten Fabeln inspiriert ist und in klassischer Bild-für-Bild-Animation dargestellt wird, und besiege eine mysteriöse Gottheit.“

Launch Trailer zu Rift of the NecroDancer veröffentlicht

„Der NecroDancer ist zurück in einem brandneuen Rhythmusspiel! Cadence wird in eine seltsame neue Welt gezogen und muss sich in einem musikalischen Kampf mit Monstern messen, die durch den Riss strömen!“

Gradius Origins angekündigt

„Es ist an der Zeit, in die Tiefen des Weltraums vorzudringen und sich in GRADIUS ORIGINS, einer Sammlung von sechs legendären Arcade-Klassikern und dem brandneuen SALAMANDER III, den unerbittlichen Kräften der Aliens zu stellen. Steuere dein Schiff durch gefährliche Feindeslinien, verbessere deine Waffen und meistere dieses intensive und rasante Abenteuer“.

Neues Tamagotchi Game angekündigt

„Tamagotchi Plaza erscheint am 27. Juni 2025 für Nintendo Switch! Der nächste Teil der beliebten Ladensimulationsserie ‚Tamagotchi Connection: Corner Shop‘ lädt dich in eine skurrile Welt voller Wunderläden ein, in der du mit über 100 Tamagotchi spielen kannst. Wenn der Ruf deines Ladens wächst, kommen neue Tamagotchi zu Besuch, darunter auch eine neue Originalfigur. Bring deinen Laden zum Blühen und verwandle die Stadt in einen lebendigen Ort!“.

Neues Rhythm Heaven Spiel veröffentlicht

„Der neueste Teil der Rhythm Heaven-Reihe, Rhythm Heaven Groove, bringt dich in Schwung! Erscheint 2026 für Nintendo Switch“.

Werbung

Virtual Game Card System vorgestellt

„Mit der neuen Funktion „Virtuelle Spielkarte“ können Sie Ihre digitalen Nintendo Switch-Spiele ganz einfach verwalten und auch an Mitglieder Ihrer Nintendo Account Familiengruppe verleihen! Dieses neue System-Update wird Ende April veröffentlicht“.

Saga Frontier 2 Remaster angekündigt

„Erlebe die miteinander verwobenen Schicksale von Gustav, einem königlichen Erben in den Wirren des Krieges, und Wil, einem Ausgräber, der sich einer verborgenen Bedrohung stellt, die die Welt verändern könnte. In SaGa Frontier 2 Remastered entfaltet sich ihre Reise durch das History-Choice-System, eine ereignisbasierte Struktur, die es ermöglicht, entscheidende Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden. Dieser beliebte RPG-Klassiker kehrt nun in einer komplett überarbeiteten Version mit atemberaubender HD-Aquarellgrafik, neu hinzugefügten Ereignissen und verbessertem Gameplay zurück, um eine neue Generation zu fesseln. Entdecke die Welt von Sandail wie nie zuvor.“

Marvel Cosmic Invasion enthüllt

„Eine kosmische Schlacht steht bevor! Nachdem Annihilus einen beispiellosen Angriff auf die Galaxie gestartet hat, steht alles Leben auf dem Spiel. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America und viele andere irdische und kosmische Helden verbünden sich in einem sternenumspannenden Abenteuer gegen die tödliche Vernichtungswelle. Von New York City bis in die Tiefen der Negativen Zone wird in MARVEL Cosmic Invasion die Zukunft des Universums zwischen den Sternen entschieden!“

Everybody’s Golf: Hot Shots angekündigt

„EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS erscheint 2025 für Nintendo Switch. EVERYBODY’S GOLF, die beliebte Golfserie, die einfach zu starten, aber schwer zu meistern ist, kehrt mit einer einzigartigen Vielfalt an Charakteren und Kursen zurück! Let’s par-TEE!“

Neues Tomodachi Life vorgestellt

„Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist ein neues Spiel der Tomodachi Life-Serie auf dem Weg! Tomodachi Life: Living the Dream erscheint 2026 für Nintendo Switch!“

Nintendo Today App veröffentlicht

„Nintendo Today! kann ab heute im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. Nintendo Today! ist eine neue App für smarte Geräte, die Sie täglich mit Informationen und Inhalten von Nintendo Direct versorgt“.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: youtube.com via Nintendo DE