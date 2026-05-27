Mario Kart World führt Verkaufszahlen mit unglaublichem Vorsprung an!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der Launch-Titel Mario Kart World bleibt für Nintendo und deren Switch 2 Konsole der wichtigste Titel. Nachdem es hieß, dass das Verkaufstempo etwas gedrosselt hat, hat der Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa mitgeteilt, dass Mario Kart World langfristig als Kernprodukt seiner aktuellen Konsole betrachtet wird. Dies kam in der Fragerunde der Investoren des Unternehmens zu Tage.

Das Ende des Bundles naht

Die Diskussion entfachte, da Nintendo entschied, dass das beliebte Hardware-Bundle, die Nintendo Switch 2 Konsole und Mario Kart World nicht mehr fortgesetzt wird. Das Spiel wurde nämlich im Bundle vergünstigt angeboten. Dies hatte natürlich eine Auswirkung auf die Verkaufszahlen gehabt. Dennoch bezeichnet der Nintendo Präsident, das Rennspiel als „entscheidenden“ Titel. Das Videospiel soll über den gesamten Lebenszyklus der Konsole aktiv vermarkten werden – sodass es ein dauerhafter Bestseller bleibt.

Wie oft hat sich Mario Kart World bisher verkauft?

Der Titel hätte sich bereits 14,7 Millionen Mal verkauft. Damit liegt Mario Kart World mit einem riesigen Abstand vor allen anderen Switch 2 Titeln. Donkey Kong Bananza ist auf Platz 2 und hat insgesamt 4,52 Millionen mal verkauft. Der beliebte Gorilla hinkt also mit 10 Millionen hinterher!

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Wie oft hat sich die Nintendo Switch 2 verkauft?

Die Konsole selber hat sich 17 Millionen mal verkauft. Also spielt fast jeder Switch 2 Besitzer Mario Kart World. Wie vom Nintendo Präsidenten richtig angemerkt, ist diese gewaltige Verkaufszahl im Verhältnis auf das Bundle mit der Konsole zurückzuführen. Das Videospiel war damit ein gewaltiges Stück günstiger als lose.

Mario Kart 8 Déjà-vu

Man kann davon ausgehen, dass Nintendo Mario Kart World ähnlich wie Mario Kart 8 behandeln wird. Dieses hat sich in über 11 Jahren als eines der erfolgreichsten Videospiele des japanischen Unternehmens entwickelt. Es kam 2014 als Wii U Titel auf den Markt und wurde als Mario Kart 8 Deluxe Version auf die Nintendo Switch portiert. Mit regelmäßigen Updates, welche unteranderem dessen Streckenanzahl mit 96 verdoppelt hatte, blieb der Titel bis zum Launch von Mario Kart World stets aktuell.

Eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten

Mario Kart 8 war schon damals mit 8,46 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Wii U. Auf der Nintendo Switch gehörte dessen eigene Version Mario Kart 8 Deluxe ebenfalls zu den meistverkauften Spielen. Insgesamt hat sich der Titel so 79,54 Millionen mal verkauft und gehört damit zu den am meisten verkauften Videospielen aller Zeiten. Genauer gesagt befindet sich Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 5. Sehr beachtlich!

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Wir sind gespannt mit welche Updates Mario Kart World im gesamten Lebenszyklus der Switch 2 erhalten wird und wie oft sich der Titel im Endeffekt verkaufen wird.

Quellen: nintendo.co.jp, wikipedia.org