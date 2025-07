Mario Kart World Update 1.2.0 bringt neue Regeln, Zuschauer-Funktionen und zahlreiche Fixes

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat ein umfangreiches Update für Mario Kart World veröffentlicht, das den Titel auf Version 1.2.0 hebt. Seit gestern, dem 29. Juli 2025, können sich Spieler über neue Spielregeln, verbesserte Zuschauer-Optionen und viele Bugfixes freuen. Die Aktualisierung sorgt dafür, dass der Fun-Racer sowohl im Singleplayer als auch online noch runder läuft und erweitert die Möglichkeiten für eigene Matches deutlich.

Zu den größten Neuerungen zählt die Option „No COM“ für Einzelspieler-Rennen ohne CPU-Gegner. Außerdem gibt es nun die Regel „Nur Pilze“ für Items, die in Einzel- und Mehrspieler-Rennen ausgewählt werden kann. Gerade für Spaßrunden oder Turniere eröffnet das frische Strategien, da die Balance komplett anders ausfällt. Für Time-Trial-Fans ist ebenfalls gesorgt: Nach dem Herunterladen von Ghost-Daten lassen sich jetzt direkt Replays ansehen, was Vergleiche mit anderen Spielern erleichtert.

Verbesserungen für Online- und LAN-Spieler

Auch der Multiplayer bekommt einige spannende Features. Zuschauer können in Knockout Tour und Ballon-Battle nun gezielt auswählen, welchem Fahrer sie folgen möchten. Ein neues Timer-Display zeigt zudem an, wie lange es noch bis zum Start des nächsten Rennens dauert – eine kleine, aber willkommene Ergänzung für Turniere und Online-Lobbys. Die KI wurde überarbeitet und ist in allen Modi außer den Battles etwas schwächer, was faire Rennen ermöglichen soll.

Zusätzlich wurden Item-Wahrscheinlichkeiten angepasst: Triple-Dash-Pilze sind in hinteren Positionen nun seltener, wenn nicht die „Frantic“-Regel aktiv ist. Dafür steigt die Chance auf „?“-Blöcke in Standardrennen. Auch eine optische Neuerung gibt es: Bei einem verfrühten Start dreht sich jetzt das Rad durch, ohne dass die Geschwindigkeit beeinflusst wird. Ein nettes Detail für mehr Feedback.

Mario Kart World 1.2.0: Umfassende Bugfixes für mehr Stabilität

Das Update behebt zahlreiche Fehler auf verschiedenen Strecken und in den Spielmodi. Dazu gehören Probleme mit schwebenden Fahrzeugen nach Halfpipe-Sprüngen, glitschige Bullet-Bill-Glides und fehlerhafte Kollisionen in Maps wie Bowser’s Castle, Moo Moo Meadows und Rainbow Road. Auch Team-Score-Anzeigen und Steuerungsbugs in Ballon-Battles wurden korrigiert. Selbst kleine Details wie verschwindende Peach-Medaillen im Free Roam oder Smart-Steering-Probleme auf Schienenpassagen sind nun ausgebügelt.

Nintendo hat damit nicht nur für mehr Stabilität gesorgt, sondern auch viele Quality-of-Life-Verbesserungen integriert. Das zeigt einmal mehr, wie konsequent der Entwickler auf Spielerfeedback reagiert und Mario Kart World langfristig unterstützt.

Vollständige Patch Notes (vom 29. Juli)

Allgemeine Neuerungen und Verbesserungen

„No COM“ wurde zu den COM-Regeln im Einzelspieler-VS-Rennen hinzugefügt.

„Nur Pilze“ wurde zu den Item-Regeln in Einzel- und Mehrspieler-VS-Rennen hinzugefügt.

Option hinzugefügt, Wiederholungen nach dem Herunterladen von Geisterdaten in den Zeitrennen anzusehen.

Verbesserungen für den Zuschauermodus: Spieler können nun in Knockout-Tour und Ballon-Battle im Online-, Drahtlos- und LAN-Modus auswählen, welchem Fahrer sie folgen möchten.

Ein Timer zeigt jetzt die Wartezeit bis zum nächsten Rennen oder Kampf im Online-, Drahtlos- und LAN-Modus an.

CameraPlay-Einstellungen (Cursor-Position und -Größe) bleiben nun über Rennen hinweg erhalten, bis das Spiel geschlossen wird; sie werden zurückgesetzt, wenn sich die Spieleranzahl ändert.

Auf der Free-Roam-Karte ändern sich jetzt die Farben der Zahlenanzeigen, wenn alle P-Schalter, ?-Paneele und Peach-Medaillen gesammelt wurden.

KI-Verhalten angepasst: CPU-Gegner sind jetzt in allen Modi außer Battle schwächer.

Zielverfolgung des Bumerangs wurde reduziert.

Wahrscheinlichkeit, einen Dreifach-Turbo-Pilz in hinteren Positionen zu erhalten, wurde verringert, wenn die Item-Regeln nicht auf „Frantic“ gestellt sind.

Wahrscheinlichkeit, einen ?-Block zu bekommen, wurde in Nicht-Frantic-Item-Regeln erhöht.

Eine Animation für durchdrehende Reifen wurde beim zu frühen Beschleunigen am Rennstart hinzugefügt; Geschwindigkeit bleibt unverändert.

Höhere Wahrscheinlichkeit für Runden-basierten Kurse bei der Auswahl in VS-Rennen und Drahtlos-Spielen.

Fehlerbehebungen

Problem mit falschen Raten-Schwankungen im Drahtlos-Spiel behoben.

Fehler behoben, bei dem Fahrzeuge nach Halfpipe-Sprüngen in der Luft blieben.

Bug behoben, bei dem gleitende Spieler mit Bullet Bill von der Strecke abkamen.

Fahrerhaltung korrigiert, wenn man den Rückspulmodus beim Wandfahren verließ.

Fehler bei Item-Slots behoben, bei dem angezeigte Items nach der Nutzung wechselten.

Fälle im Online-Spiel korrigiert, in denen Dash-Panels nicht aktiviert wurden.

Fehler in der Team-Punkteanzeige bei Teamrennen im Drahtlos-Spiel behoben.

Steuerungsfehler in Menüs nach Aufgabe im Ballon-Battle (Drahtlos-Spiel) korrigiert.

Verschwinden von Peach-Medaillen beim Rückspulen im Free Roam behoben.

Unbedienbare Steuerung auf der Free-Roam-Karte behoben, wenn eigener Charakter oder Kurs ausgewählt wurde.

Eingabeprobleme behoben, wenn eine Mission vor dem Betreten einer Röhre im Free Roam abgebrochen wurde.

Durchrutschen von Drift-Eis in Sky-High Sundae korrigiert.

Kollisionsfehler bei Geländern in Airship Fortress und Zäunen in Bowsers Schloss behoben.

Gleitfehler mit Bullet Bill in Bowsers Schloss behoben.

Glitches behoben, bei denen Spieler in Whistlestop Summit und Choco Mountain aus der Strecke fielen.

Smart-Steering-Problem korrigiert, das eine Rückkehr nach Eisenbahnstürzen oder Abkürzungen verhinderte.

Diverse Bullet-Bill-bezogene Fehler auf mehreren Strecken behoben, darunter Choco Mountain, Acorn Heights, Wario Shipyard und Wario Stadium.

Terrain- und Hindernis-Clipping in Shy Guy Bazaar, Dry Bones Burnout, Moo Moo Meadows und weiteren Kursen behoben.

Anzeige- und Kollisionsfehler auf Rainbow Road, Starview Peak und anderen Strecken korrigiert.

Probleme mit Item-Boxen und Umweltinteraktion auf mehreren Kursen behoben.

Weitere Gameplay- und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen.

Ein großer Schritt für Mario Kart World

Mit dem Update 1.2.0 setzt Nintendo die Post-Launch-Betreuung fort und macht klar, dass Mario Kart World weit mehr ist als ein klassisches Rennspiel. Seit seinem Release am 5. Juni 2025 für die Nintendo Switch 2 hat der Titel bereits über zwei Millionen Einheiten verkauft und begeistert Fans mit offenen Karten, Offroad-Passagen und 24-Spieler-Rennen. Die neuen Regeln und Features dürften das Spielgefühl weiter bereichern und das Potenzial für spannende Wettbewerbe erhöhen.

Es bleibt abzuwarten, welche Inhalte die nächsten Patches bringen. Angesichts der neuen Funktionen und Fixes zeigt Update 1.2.0 aber schon jetzt, dass Nintendo große Pläne mit Mario Kart World hat. Immerhin gibt es bereits Leaks auf einen größeren Donkey Kong-DLC. Das wäre angebracht, immerhin erschien erst kürzlich das zweite große Switch 2-Spiel: Donkey Kong Bananza, dass zurecht die 10/10 von unserem Manuel im Test erhielt.