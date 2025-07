Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ein neuer Leak sorgt für Aufsehen in der Nintendo-Community: In den Credits des kürzlich erschienenen Donkey Kong Bananza wurden die Sprecher von Void Kong und King K. Rool entdeckt – und dieselben Namen tauchen auch in den Credits von Mario Kart World auf. Da diese Charaktere bislang nicht offiziell im Rennspiel auftauchen, vermuten Fans, dass sie als DLC-Fahrer geplant sind.

Ursprung des Mario Kart World-DLC-Leaks: Stimmen in den Credits

Die Entdeckung stammt von einem Reddit-Nutzer, der die Credits beider Spiele verglich. Dabei fiel auf, dass die Sprecher Yuu Hayashi (Void Kong) und Tsuguo Mogami (King K. Rool) sowohl in Donkey Kong Bananza als auch in Mario Kart World gelistet sind – allerdings ohne konkrete Rollen im Rennspiel. Das nährt die Spekulation, dass diese Charaktere für einen kommenden DLC vorgesehen sind.

Verbindung zwischen den Spielen

Die Vermutung wird durch die enge zeitliche Nähe der beiden Veröffentlichungen gestützt: Mario Kart World erschien am 5. Juni 2025 als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza folgte nur wenige Wochen später und gilt mit einer Metacritic-Wertung von 90 als eines der besten Spiele des Jahres. Nintendo könnte die Popularität von Bananza nutzen, um das Rennspiel mit neuen Inhalten zu erweitern.

Bedeutung für die Mario-Kart-Reihe

Ein Crossover zwischen Mario Kart World und Donkey Kong Bananza wäre nicht ungewöhnlich – bereits in der Vergangenheit wurden Charaktere aus anderen Nintendo-Franchises integriert. Die Aufnahme von Void Kong und King K. Rool würde nicht nur die Fahrer-Riege erweitern, sondern auch die Verbindung zwischen den beiden Serien stärken, ähnlich wie es Mario Super Sluggers einst tat.

