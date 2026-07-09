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Rennspiel für unterwegs

Ubisoft bringt einen der größten Open-World-Racer auf die Switch 2

Ubisofts Open-World-Rennspiel erscheint am 8. Oktober auch für die Nintendo Switch 2.

i Ubisoft bringt einen der größten Open-World-Racer auf die Switch 2
Artikel von René Nikel +
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Gute Nachrichten für alle Rennspiel-Fans auf der Nintendo Switch 2. Ubisoft bringt The Crew Motorfest am 8. Oktober auch auf die Switch 2.

Endlich auch auf der Switch 2

Ihr dürft euch auf dieselbe offene Spielwelt der hawaiianischen Insel Oʻahu freuen, die viele von euch vielleicht schon von PC, PlayStation oder Xbox kennen.

Wer lieber eine physische Version kauft, kann ebenfalls zugreifen. Ubisoft veröffentlicht das Game sowohl digital im Nintendo eShop als auch als Game-Key Card im Handel. Zum Spielen wird allerdings eine Internetverbindung benötigt.

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Eine gute Nachricht für Switch-Fans

The Crew Motorfest passt meiner Meinung nach hervorragend zur Nintendo Switch 2. Gerade Open-World-Rennspiele machen unterwegs richtig Spaß.

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Ob die Switch-2-Version technisch mit den anderen Plattformen mithalten kann, wird sich natürlich erst nach dem Release zeigen. Dass Ubisoft den Titel aber auf die Konsole bringt, dürfte viele von euch freuen.

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