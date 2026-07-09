Ubisoft bringt einen der größten Open-World-Racer auf die Switch 2

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Gute Nachrichten für alle Rennspiel-Fans auf der Nintendo Switch 2. Ubisoft bringt The Crew Motorfest am 8. Oktober auch auf die Switch 2.

Endlich auch auf der Switch 2

Ihr dürft euch auf dieselbe offene Spielwelt der hawaiianischen Insel Oʻahu freuen, die viele von euch vielleicht schon von PC, PlayStation oder Xbox kennen.

Wer lieber eine physische Version kauft, kann ebenfalls zugreifen. Ubisoft veröffentlicht das Game sowohl digital im Nintendo eShop als auch als Game-Key Card im Handel. Zum Spielen wird allerdings eine Internetverbindung benötigt.

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Eine gute Nachricht für Switch-Fans

The Crew Motorfest passt meiner Meinung nach hervorragend zur Nintendo Switch 2. Gerade Open-World-Rennspiele machen unterwegs richtig Spaß.

Ob die Switch-2-Version technisch mit den anderen Plattformen mithalten kann, wird sich natürlich erst nach dem Release zeigen. Dass Ubisoft den Titel aber auf die Konsole bringt, dürfte viele von euch freuen.