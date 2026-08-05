Final Fantasy 14 auf Switch 2 kämpft mit nervigem Ladefehler

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Start von Final Fantasy 14 auf der Nintendo Switch 2 verläuft nicht ganz reibungslos. Kurz nach der Veröffentlichung häufen sich Berichte über ungewöhnlich lange Ladezeiten. Betroffene Spieler bleiben beim Wechsel zwischen Gebieten oder nach dem Einloggen teilweise mehrere Sekunden auf einem schwarzen Bildschirm hängen, bevor das Spiel fortgesetzt wird. Square Enix hat das Problem inzwischen offiziell bestätigt.

Schwarzer Bildschirm statt Spielwelt

Nach Angaben der Entwickler tritt der Fehler ausschließlich auf der Switch-2-Version auf. Das Spiel lädt im Hintergrund zwar weiter, der Bildschirm bleibt jedoch deutlich länger schwarz als vorgesehen.

Besonders häufig soll das Problem beim Betreten neuer Gebiete, beim Reisen per Teleport oder nach dem Einloggen auftreten. Die Spielfigur geht dabei nicht verloren und der Fortschritt bleibt erhalten – lediglich der Ladevorgang dauert länger als erwartet.

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Square Enix arbeitet bereits an einem Fix

Die Entwickler haben den Fehler auf der offiziellen Support-Seite bestätigt und erklären, dass die Ursache bereits untersucht wird. Ein Update zur Behebung des Problems befindet sich in Arbeit. Einen Termin für den Patch nennt Square Enix allerdings noch nicht.

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Bis zur Veröffentlichung des Updates empfiehlt das Team den Spielern lediglich Geduld: Wer auf dem schwarzen Bildschirm wartet, gelangt in den meisten Fällen nach kurzer Zeit ganz normal ins Spiel. Ein Neustart der Konsole sei normalerweise nicht erforderlich.

Kein Problem mit der Spielwelt selbst

Immerhin gibt es auch eine Entwarnung. Der Fehler betrifft ausschließlich den Ladebildschirm. Kämpfe, Quests, Server oder gespeicherte Charakterdaten werden dadurch nicht beeinträchtigt.

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Spieler müssen also keine Sorge haben, dass ihre Figuren oder ihr Fortschritt verloren gehen. Das Problem ist zwar störend, beeinflusst das eigentliche Gameplay jedoch nicht dauerhaft.

Erfolgreicher Start mit kleinen Kinderkrankheiten

Die Switch-2-Version von Final Fantasy 14 wurde von vielen Fans mit Spannung erwartet. Trotz der technischen Schwierigkeiten läuft das MMORPG auf Nintendos neuer Konsole grundsätzlich stabil und unterstützt wie die anderen Versionen Crossplay sowie Cross-Progression. Bereits vor dem Release hatte Produzent Naoki Yoshida darauf hingewiesen, dass die Optimierung für die neue Hardware eine besondere Herausforderung darstellt.