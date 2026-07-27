Black Flag Resynced: Kriegsschiffe ohne Risiko plündern

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Kriegsschiffe gehören in Assassin’s Creed Black Flag Resynced zu den mächtigsten und zugleich wertvollsten Gegnern auf dem Meer. Sie sind riesig, besitzen unzählige Kanonen und können eine schlecht ausgebaute Jackdaw innerhalb kürzester Zeit in schwimmendes Kleinholz verwandeln. Gerade am Anfang oder in der Mitte des Spiels lässt man diese gewaltigen Schiffe deshalb besser in Ruhe.

Zumindest normalerweise…

Denn es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, ein Kriegsschiff vollständig zu plündern und anschließend zu versenken, ohne dass die Jackdaw dabei auch nur einen einzigen Treffer einstecken muss. Dafür braucht ihr keine maximal verbesserten Kanonen, keine besonders starke Panzerung und auch keinen vollständig ausgebauten Rammsporn.

Werbung

Ihr braucht lediglich Edward, ein paar gute Waffen und ausreichend Vertrauen in eure Fähigkeiten im Nahkampf.

So entert ihr ein Kriegsschiff ohne die Jackdaw

Der Trick ist erstaunlich einfach. Sobald ihr ein Kriegsschiff entdeckt habt, müsst ihr es nicht mit der Jackdaw angreifen. Ihr müsst ihm auch nicht zuerst die Segel zerstören oder seine Lebensanzeige reduzieren.

Stattdessen bringt ihr die Jackdaw lediglich in die Nähe des Kriegsschiffes. Ihr solltet dabei natürlich darauf achten, dass ihr nicht mitten in eine klassische Seeschlacht geratet. (Ich spreche da aus Erfahrung!) Die Jackdaw soll schließlich sicher bleiben und nicht plötzlich von mehreren Breitseiten getroffen werden. UND das Kriegsschiff sollte möglichst „Still halten“.

Werbung

Der beste Tipp den ich euch geben kann, sucht Kriegsschiffe die schon irgendwo vor Anker liegen oder in ganz ruhigen Situationen durchs Wasser gleiten. Geht auf abfangkurs und springt ins Wasser wo das Schiff definitiv an euch vorbeikommt. Dann heißt es hoffen.

Nun schwimmt ihr direkt zum gegnerischen Kriegsschiff. Sucht euch eine Stelle an der Außenwand, an der Edward nach oben klettern kann. Sobald ihr an Bord angekommen seid, beginnt das Spiel die Aktion praktisch wie einen normalen Entervorgang zu behandeln.

Obwohl ihr das Schiff zuvor überhaupt nicht mit der Jackdaw beschädigt habt, wird die Sequenz zum Senken der Moral ausgelöst.

Werbung

Das bedeutet… ihr müsst nun die Mannschaft des Kriegsschiffes besiegen.

Der Nahkampf ist alles andere als leicht

An dieser Stelle sollte man allerdings nicht glauben, dass man sich damit eine vollkommen kostenlose Ladung Ressourcen abholen kann. Kriegsschiffe besitzen große Besatzungen und entsprechend viele Gegner warten an Deck auf Edward. Meistens mehrere Brutes mit großen Äxten und einige High Level Soldaten mit Schusswaffen.

Ihr seid dabei auf euch allein gestellt.

Werbung

Die Crew der Jackdaw springt nicht plötzlich aus dem Wasser und hilft euch. Ihr müsst euch selbst durch die Mannschaft kämpfen und genügend Gegner ausschalten, um die Moral des Schiffes vollständig zu senken.

Je nach eigener Ausrüstung und Kampferfahrung kann das durchaus schwierig werden. Vor allem dann, wenn mehrere schwere Gegner gleichzeitig angreifen und man zwischen Kanonen, Masten, Treppen und anderen Objekten an Deck eingekesselt wird. Been there…

Ein wenig Vorbereitung schadet deshalb nicht. Gute Schwerter, ausreichend Gesundheit und ein sinnvoll gewähltes Kleinod können den Kampf deutlich angenehmer machen. Auch Rauchbomben oder andere Hilfsmittel können euch etwas Platz verschaffen, wenn sich zu viele Gegner gleichzeitig auf Edward stürzen.

Werbung

Am wichtigsten bleibt aber das richtige Blocken und Kontern. Wer bereits sicher im Kampfsystem ist, kann selbst eine große Besatzung nach und nach zerlegen. Wer dagegen einfach nur wild auf die Angriffstaste hämmert, wird vermutlich ziemlich schnell auf den Planken liegen.

Der Kampf ist schwer… aber eben nicht unmöglich. Dafür müsst ihr weder Sprengstoff zerstören oder Flagen abschneiden.

Werbung

Die Jackdaw nimmt dabei keinen Schaden

Der große Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand. Während Edward an Bord des Kriegsschiffes kämpft, muss die Jackdaw selbst keine Seeschlacht bestehen.

Ihr müsst euch also keine Gedanken darüber machen, ob eure Rumpfpanzerung bereits stark genug ist. Auch die Stufe eurer Kanonen, die Anzahl der Mörsergeschosse oder die Stärke eures Rammsporns spielt bei diesem Vorgehen keine Rolle.

Selbst eine vergleichsweise schwach ausgebaute Jackdaw kann auf diese Weise indirekt ein Kriegsschiff bezwingen.

Werbung

Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr früh an größere Mengen wertvoller Ressourcen kommen möchtet. Kriegsschiffe transportieren normalerweise deutlich mehr Waren als kleine Schoner oder Kanonenboote. Auf meinen Screenshots brachte ein versenktes Schiff beispielsweise 2.000 Reales, 170 Einheiten Metall und 65 Einheiten Stoff ein.

Das ist eine fette Beute, für die man ansonsten mehrere kleinere Schiffe jagen müsste.

Besonders Metall wird für zahlreiche Verbesserungen der Jackdaw benötigt und kann gerade in bestimmten Phasen des Spiels schnell knapp werden. Mit einem erfolgreich geplünderten Kriegsschiff lässt sich der eigene Vorrat entsprechend stark aufstocken.

Werbung

Und das Beste daran… die Ressourcen können anschließend direkt dafür verwendet werden, die Jackdaw stärker zu machen. Ihr plündert also ein Schiff, gegen das eure Jackdaw vielleicht noch keine Chance hätte, und nutzt dessen Ladung anschließend dafür, genau diese Schwäche zu beheben.

Nach dem Kampf könnt ihr das Kriegsschiff versenken

Habt ihr ausreichend Gegner besiegt und die Moral des Kriegsschiffes vollständig gesenkt, gilt das Schiff als erobert. Edward kann die Ladung übernehmen und ihr erhaltet die transportierten Waren sowie die entsprechenden Reales.

Werbung

Danach erscheint die Möglichkeit, das Kriegsschiff zu versenken.

Edward bringt das gewaltige Schiff also zu Fall, ohne dass die Jackdaw zuvor eine einzige Kanonenkugel darauf abgefeuert haben muss. Das sieht nicht nur spektakulär aus, sondern ist auch eine verdammt befriedigende Möglichkeit, sich an einem eigentlich übermächtigen Gegner zu bereichern.

Allerdings hat diese Methode einen wichtigen Nachteil.

Werbung

Das Kriegsschiff kann nicht zur eigenen Flotte geschickt werden

Nach einem normalen Enterkampf könnt ihr eroberte Schiffe häufig für unterschiedliche Zwecke verwenden. Unter anderem lassen sie sich in die eigene Flotte aufnehmen und anschließend für Missionen einsetzen.

Genau das funktioniert bei dieser Methode nicht.

Da das Kriegsschiff nicht auf klassischem Weg mit der Jackdaw bekämpft und geentert wurde, bleibt euch am Ende lediglich die Möglichkeit, es zu versenken. Ihr könnt die komplette Ladung plündern, das Schiff selbst aber nicht für eure Flotte übernehmen.

Werbung

Wer gerade gezielt starke Schiffe für seine Flotte sammeln möchte, sollte diesen Trick deshalb nicht verwenden. Dafür müsst ihr das Kriegsschiff weiterhin in einer echten Seeschlacht besiegen und anschließend regulär entern.

Geht es euch dagegen nur um Reales, Metall, Stoff oder andere wertvolle Waren, ist das Versenken kein großer Verlust.

Werbung

Lohnt sich diese Methode?

Definitiv… zumindest dann, wenn ihr im Nahkampf bereits einigermaßen sicher seid. UND ihr einen guten Zeitpunkt zum Schwimmen findet.

Ihr umgeht damit den gefährlichsten Teil der Begegnung. Eine direkte Schlacht zwischen einer schwach ausgebauten Jackdaw und einem Kriegsschiff endet normalerweise ziemlich schnell und selten zugunsten von Edward. Mit diesem Trick müsst ihr euch ausschließlich mit der Besatzung auseinandersetzen.

Das ist noch immer eine Herausforderung, aber eine deutlich besser kontrollierbare.

Werbung

Ihr riskiert keine teuren Reparaturen, verliert keine Munition in einer langen Seeschlacht und könnt auch mit einer noch nicht vollständig verbesserten Jackdaw an große Mengen wertvoller Ressourcen kommen.

Nur eines sollte klar sein… vollkommen kostenlos ist die Beute nicht. Ihr müsst euch den gesamten Weg durch die Mannschaft des Kriegsschiffes kämpfen. Wer dabei stirbt, bekommt natürlich auch nichts. Die erste Voraussetzung ist allerdings, an Bord eines Kriegsschiffes zu gelangen. Wie oft ich ewig weit geschwommen bin, nur damit das Ding mir vor der Nase davonsegelt.

Schafft ihr den Kampf allerdings, könnt ihr eines der mächtigsten Schiffe der Karibik plündern und auf den Meeresgrund schicken, während die Jackdaw vollkommen unbeschädigt in der Nähe wartet.

Werbung

Nicht unbedingt die ehrenhafteste Art, ein Kriegsschiff zu bezwingen…

Aber eine verdammt effektive. Und FYI… ich hab erst den Controller weg gelegt, als ich ein Kriegsschiff besiegt und in meiner Flotte hatte.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.