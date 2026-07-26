Black Flag Resynced: Twitch Drops noch bis 2ten August sichern!

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced gibt es inzwischen wirklich viele Möglichkeiten, Edward Kenway auszurüsten. Schwerter, Pistolen, Outfits, Kleinode und natürlich jede Menge Anpassungen für die Jackdaw. Einige Dinge findet man während der Erkundung, andere werden durch Missionen freigeschaltet und manche Belohnungen gibt es nur außerhalb des Spiels.

Aktuell könnt ihr euch über Twitch gleich zwei exklusive Gegenstände sichern. Dafür müsst ihr weder eine besonders schwere Mission abschließen noch irgendeinen versteckten Schatz in der Karibik finden. Ihr müsst lediglich einigen Streamern beim Spielen zusehen.

Als Belohnung warten die Rostigen Schwerter und die wirklich sehr hübsche Gepardenkrallen-Katze auf euch. Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 2. August 2026. Für das Schwert müsst ihr insgesamt zwei Stunden zusehen. Nach vier Stunden bekommt ihr zusätzlich die Katze als Begleiter für die Jackdaw. Die Zeit wird dabei gesammelt … ihr müsst also nicht vier Stunden ohne Pause vor demselben Stream sitzen.

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Welche Twitch Drops gibt es für Black Flag Resynced?

Die erste Belohnung sind die Rostigen Schwerter, die im englischen Original als „Rustborne Swords“ bezeichnet werden. Ihr schaltet sie frei, sobald ihr insgesamt zwei Stunden bei einem teilnehmenden Twitch Stream zugesehen habt.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen weiteren Skin, den man nach wenigen Minuten ohnehin wieder vergisst. Die Rostigen Schwerter sind ein legendäres Pistolenschwert Set mit einer ziemlich interessanten schweren Attacke.

Haltet ihr die Taste für den schweren Angriff gedrückt, feuert Edward mit den integrierten Steinschlosspistolen zwei Schüsse ab. Das wirklich Schöne daran … diese Schüsse verbrauchen keine Munition. Zusätzlich verursachen Angriffe mit den Schwertern mehr Verteidigungsschaden. Gerade gegen stärkere Gegner, deren Verteidigung man zuerst brechen muss, kann das durchaus praktisch sein.

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Die Werte des Sets liegen bei 17 Schaden und vier maximalen Niederschlägen. Es gibt im späteren Spielverlauf natürlich Waffen, die bei einzelnen Werten stärker sein können. Trotzdem ist die Kombination aus Nahkampfwaffe und kostenlosen Pistolenschüssen ziemlich cool. Und rein optisch gehören die Schwerter definitiv zu den interessanteren Waffen im Spiel.

Die bronzefarbenen und stark verwitterten Klingen sehen wirklich so aus, als hätten sie bereits unzählige Kämpfe hinter sich. Dazu kommen die direkt in die Schwerter integrierten Pistolen. Besonders mit einem etwas schmutzigeren oder klassischeren Piraten Outfit passen die Waffen hervorragend zu Edward. Sie sehen nicht aus wie frisch aus einer königlichen Waffenkammer … sondern wie etwas, das ein Pirat tatsächlich aus einem alten Wrack gezogen und anschließend selbst umgebaut haben könnte.

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Die Gepardenkrallen-Katze ist der eigentliche Star

Nach insgesamt vier Stunden Watchtime bekommt ihr die zweite Belohnung… die Gepardenkrallen-Katze.

Dabei handelt es sich um einen seltenen Begleiter mit einem auffälligen Fell, das stark an die Zeichnung eines Geparden erinnert. Sobald ihr die Katze ausrüstet, streift sie über das Deck der Jackdaw und leistet Edward und seiner Mannschaft Gesellschaft.

Einen spielerischen Vorteil bekommt ihr durch die Katze nicht. Sie erhöht weder den Schaden der Jackdaw noch verbessert sie eure Beute oder andere Werte. Sie ist ein rein kosmetischer Begleiter. Aber ganz ehrlich… nicht jede Belohnung muss Edward zu einer noch effizienteren Tötungsmaschine machen.

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Die Katze sieht wirklich wunderschön aus. Das Fell ist deutlich auffälliger als bei den gewöhnlicheren Katzenbegleitern und erinnert ein wenig an eine Mischung aus Hauskatze, Bengal Katze und kleiner Raubkatze. Sie wirkt elegant, aufmerksam und gleichzeitig so, als würde sie sich auf einem Piratenschiff vollkommen zu Hause fühlen.

Für mich ist sie deshalb auch die interessantere der beiden Belohnungen. Gute Schwerter gibt es in Black Flag Resynced einige. Eine derart auffällige Katze, die anschließend über das eigene Schiff läuft, bekommt man nicht an jeder Ecke.

So verknüpft ihr Twitch mit eurem Ubisoft Konto

Damit die angesehene Zeit überhaupt gewertet wird und die Gegenstände später in eurem Spiel auftauchen, müssen euer Twitch Konto und euer Ubisoft Konto miteinander verbunden sein.

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Besucht dafür die offizielle Ubisoft Drops Seite und wählt dort die Option zum Starten beziehungsweise Verbinden eures Kontos aus. Anschließend meldet ihr euch zunächst bei Twitch und danach bei Ubisoft an. Ubisoft führt euch durch die einzelnen Schritte und zeigt euch danach an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Spielt ihr auf PlayStation 5 oder Xbox Series X/S, solltet ihr zusätzlich kontrollieren, ob auch das jeweilige Konsolenkonto mit eurem Ubisoft Konto verbunden ist. Diese Einstellung findet ihr in der Ubisoft Kontoverwaltung unter den verknüpften Konten. Ohne diese Verbindung kann es passieren, dass Twitch die Belohnung zwar als abgeholt anzeigt, Ubisoft sie aber nicht der richtigen Plattform zuordnen kann.

Macht das am besten, bevor ihr mit dem Stream beginnt. Erst mehrere Stunden zuzusehen und danach zu bemerken, dass das falsche Ubisoft Konto verbunden war, wäre etwas ärgerlich.

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Welche Streams zählen für die Drops?

Ihr müsst einen Stream aus der Kategorie Assassin’s Creed Black Flag Resynced ansehen, bei dem Twitch Drops aktiviert sind. Achtet beim Stream auf den Hinweis „Drops aktiviert“ beziehungsweise „Drops Enabled“.

Nicht jeder Stream muss automatisch an der Aktion teilnehmen. Am sichersten ist es deshalb, über den Bereich „Drops und Belohnungen“ in Twitch direkt zu den teilnehmenden Kanälen zu wechseln. Alternativ könnt ihr in der Black Flag Resynced Kategorie nach einem Stream suchen, der den entsprechenden Hinweis anzeigt.

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Euren aktuellen Fortschritt könnt ihr jederzeit in eurem Twitch Inventar unter „Drops und Belohnungen“ kontrollieren. Dort wird euch angezeigt, wie viel Zeit bereits angerechnet wurde und welche Belohnung als Nächstes wartet.

Nach zwei Stunden könnt ihr die Rostigen Schwerter abholen. Schaut ihr weiter, bekommt ihr nach insgesamt vier Stunden auch die Gepardenkrallen-Katze. Sobald eine Belohnung bereitsteht, müsst ihr sie im Drops Inventar noch aktiv beanspruchen. Erst danach wird sie an das verbundene Ubisoft Konto übertragen. Twitch weist ebenfalls darauf hin, dass Drops im Inventar abgeholt werden müssen, bevor sie dem verbundenen Spielkonto gutgeschrieben werden.

Startet anschließend Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Im Normalfall werden die Gegenstände kurz nach dem Start als neue Beute angezeigt. Ihr findet die Schwerter danach im Waffenbereich des Inventars und die Katze bei euren Begleitern.

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Lohnt sich der „Aufwand“?

Vier Stunden klingen zunächst vielleicht nach viel. Ihr müsst den Stream allerdings nicht die ganze Zeit aufmerksam verfolgen. Lasst einen teilnehmenden Stream einfach nebenbei laufen, während ihr arbeitet, selbst Black Flag spielt oder etwas anderes erledigt. WICHTIG! Nicht stumm schalten. Ihr könnt aber das Browser Fenster mit rechtsklick anklicken und dann die „Webseite Stummschalten“. Denn ist der Stream stumm, zählt es nicht.

Für zwei kostenlose und aktuell nur über diese Aktion erhältliche Gegenstände ist der „Aufwand“ damit überschaubar. Besonders die Gepardenkrallen-Katze ist ein Begleiter, den man vermutlich noch lange auf der Jackdaw ausgerüstet lassen wird. Und die Rostigen Schwerter sind nicht nur optisch interessant … durch die zwei kostenlosen Pistolenschüsse haben sie auch eine Fähigkeit, die man tatsächlich im Kampf einsetzen kann.

Neben den beiden Gegenständen gibt es noch ein Assassin’s Creed Black Flag Resynced Abzeichen für den Twitch Chat. Dafür reicht Zusehen allerdings nicht aus. Ihr müsst bis zum 31. Juli ein Abonnement bei einem teilnehmenden Streamer kaufen oder verschenken. Das Abzeichen ist außerdem nur für Twitch gedacht und keine zusätzliche Belohnung im Spiel.

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Wer die Katze und die Schwerter haben möchte, sollte jedenfalls nicht zu lange warten. Die aktuelle Twitch Drops Kampagne endet am 2. August 2026. Danach dürfte diese Beute vorerst wieder in den Tiefen des Meeres verschwinden.

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