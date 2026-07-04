Steam Hardware 2026: So verändert sich die Gaming-Hardware der Spieler

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die monatliche Steam Hardware Survey gehört für mich jedes Mal zu den spannendsten Auswertungen. Schließlich zeigt kaum eine andere Statistik so gut, welche Hardware ihr tatsächlich nutzt. Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass sich bei Gaming-PCs einiges verändert. Windows 11 baut seinen Vorsprung weiter aus, AMD gewinnt bei den Prozessoren immer mehr an Boden und NVIDIA bleibt mit seinen RTX-Grafikkarten zwar deutlich vorne, AMD holt aber schön langsam immer weiter auf.

Windows 11 setzt sich weiter durch

Noch vor wenigen Jahren hielten viele von euch an Windows 10 fest. Inzwischen sieht das aber ein wenig anders aus. Laut der aktuellen Steam Hardware Survey ist Windows 11 mittlerweile das mit Abstand meistgenutzte Betriebssystem. Da das Support-Ende von Windows 10 ja schon fast vor der Tür steht, dürfte sich der Trend in nächster Zeit noch weiter ausbauen.

AMD macht Intel immer mehr Konkurrenz

Auch bei den Prozessoren verändert sich das Bild. Intel bleibt zwar deutlich vorne, AMD holt schön langsam aber immer weiter auf. Aktuelle AMD Ryzen CPUs sind effizient, bleiben auch unter Last kühl und bieten eine Menge Leistung. Somit überraschest es mich nicht, dass AMD immer weiter aufholt. Aktuell zeigen die Statistiken, dass AMD mit knapp 45 Prozent nicht mehr weit hinter Intel liegt.

RTX bleibt die erste Wahl

Besonders interessant ist vor allem die GeForce RTX 3060. Obwohl die Grafikkarte schon einige Jahre auf dem Buckel hat, gehört sie noch immer zu den beliebtesten Modellen unter euch. Gleichzeitig zeigt sich, dass neuere Modelle der RTX 40 und RTX 50 Serie schön langsam immer beliebter werden. Das zeigt, dass einige zwar aufrüsten, High-End-Hardware aber längst nicht für jeden die erste Wahl ist. Was bei den aktuellen Preisen aber ehrlich gesagt sogar verständlich ist. Viele von euch setzen deshalb lieber auf eine gute Mittelklasse-Grafikkarte, statt jedes Jahr auf das neueste High-End-Modell umzusteigen.

WQHD wird immer beliebter

Full HD bleibt weiterhin die beliebteste Wahl. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass sich WQHD immer weiter durchsetzt. Moderne Grafikkarten kommen mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln heutzutage um einiges leichter zurecht als noch vor ein paar Jahren. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sich WQHD in der nächsten Zeit auch gegen Full HD durchsetzen wird. Heutzutage gilt WQHD einfach als der perfekte Kompromiss aus Bildqualität und Leistung.

Mehr Arbeitsspeicher und moderne Hardware

Auch bei der restlichen Hardware zeigt sich eine klare Richtung. Moderne Grafikkarten sind inzwischen fast Standard und ältere GPUs verschwinden immer mehr von der Bildfläche. Gleichzeitig macht sich bemerkbar, dass viele von euch immer mehr zu Systemen mit mehr Arbeitsspeicher und aktueller Hardware tendieren. Damit entwickeln sich Gaming-PCs Schritt für Schritt weiter, ohne dass jeder sofort zur teuersten Hardware greift. Was meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Leistung auch die klügste Wahl ist!

Was bedeuten die Zahlen?

Die Steam Hardware Survey zeigt keine Verkaufszahlen, sondern gibt einen guten Überblick darüber, welche Hardware tatsächlich bei euch im Einsatz ist. Genau deshalb gehört sie seit Jahren zu den wichtigsten Informationsquellen für Entwickler und Hardware-Hersteller. Wer wissen möchte, welche Komponenten heute als Standard gelten oder worauf Games in Zukunft optimiert werden, findet hier eine gute Orientierung.

Wohin geht die Reise?

Die aktuelle Steam Hardware Survey macht deutlich, wohin sich der PC-Markt entwickelt. Windows 11 setzt sich immer stärker durch, AMD holt bei den CPUs immer weiter auf und RTX-Grafikkarten dominieren das Feld weiterhin. Gleichzeitig zeigt die Statistik, dass viele von euch auf solide Mittelklasse-Hardware setzen. Am Ende zeigt die Steam Hardware Survey vor allem eines. Gaming-PCs entwickeln sich ständig weiter und genau das macht sie für Millionen weltweit jeden Monat aufs Neue so spannend. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie sich die nächsten Steam Hardware Surveys entwickeln werden!