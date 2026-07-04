Kyoto Xanadu zeigt neuen Trailer mit Gameplay und Titelsong

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Falcom hat einen neuen, rund zweiminütigen Trailer sowie einen TV Spot zu Kyoto Xanadu veröffentlicht. Beide Videos präsentieren zahlreiche neue Gameplay-Szenen und geben einen weiteren Einblick in das kommende Action-RPG. Außerdem steht der offizielle Titelsong „From ‚i’“ der virtuellen In-Game-Sängerin LinoN ab sofort bei verschiedenen Musikdiensten zum Download und Streaming bereit.

Kyoto Xanadu erscheint am 16. Juli in Japan und Asien für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC über Steam. Eine Veröffentlichung im Westen ist ebenfalls geplant.

Die Geschichte spielt in einer alternativen Gegenwart, in der Kyoto die Hauptstadt Japans ist. Im Mittelpunkt steht Rei Kamiya, ein Schüler, der als sogenannter „Eligible“ erwacht und die Fähigkeit erhält, in der geheimnisvollen Anderswelt Xanadu gegen Monster zu kämpfen.

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Rei wechselt an die Hirasaka Akademie, deren Ziel die Erforschung und Eroberung von Xanadu ist. Gemeinsam mit seinen Mitschülern stellt er sich den Gefahren der fremden Welt und kämpft gegen zahlreiche Kreaturen, die sich im riesigen Labyrinth verbergen.

Zwei Kampfsysteme in einem Spiel

Eine der Besonderheiten von Kyoto Xanadu ist die Kombination aus zwei unterschiedlichen Kampfstilen.

Während der Erkundung des Labyrinths erleben Spieler klassische Side Scrolling Kämpfe in einer zweidimensionalen Ansicht. An bestimmten Stellen öffnen sich Tore, die direkt in einen dreidimensionalen Kampf überleiten. Dort warten actionreiche Gefechte gegen stärkere Gegner, bei denen Spezialangriffe und verschiedene technische Manöver zum Einsatz kommen.

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Durch den Wechsel zwischen 2D und 3D möchte Falcom unterschiedliche Spielweisen miteinander verbinden und für mehr Abwechslung während der Erkundung sorgen.

YouTube-Video

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Soul Device und Guardian Karten erweitern die Möglichkeiten

Während der Abenteuer in Xanadu sowie durch verschiedene Aktivitäten im Alltag sammeln Spieler Punkte, mit denen sich das sogenannte Soul Device verbessern lässt.

Durch diese Aufwertungen werden nicht nur die Werte der Ausrüstung erhöht, sondern auch neue Aktionen und Spezialangriffe freigeschaltet. Zusätzlich können Guardian Karten ausgerüstet werden, die in den 3D Kämpfen erbeutet werden.

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Diese verleihen den Angriffen unterschiedliche Elemente wie Feuer oder Eis und erweitern das Arsenal um neue Fernkampfangriffe, die sich von den Standardfähigkeiten unterscheiden.

Schulalltag spielt erneut eine wichtige Rolle

Neben den Kämpfen legt Kyoto Xanadu großen Wert auf das Leben an der Hirasaka Akademie.

Vor Unterrichtsbeginn wählen Spieler Aktionskarten aus, die verschiedene Unterrichtsfächer beeinflussen. Je nach Auswahl steigen unterschiedliche Charakterwerte, gleichzeitig entwickelt sich auch die Beziehung zu den Mitschülern weiter. Im Verlauf der Geschichte werden zusätzliche Aktionskarten freigeschaltet, wodurch weitere Möglichkeiten entstehen.

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Nach dem Unterricht lässt sich Kyoto frei erkunden. Spieler können Sehenswürdigkeiten besuchen, Informationen sammeln, einkaufen oder gemeinsam mit ihren Klassenkameraden essen gehen. Wie die freie Zeit genutzt wird, bleibt vollständig ihnen überlassen.

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Auch außerhalb der Hauptgeschichte bietet Kyoto Xanadu zahlreiche Aktivitäten. Gespräche mit anderen Charakteren und Nebenquests, die in verschiedenen Bereichen Kyotos stattfinden, liefern zusätzliche Hintergrundinformationen über die Welt und ihre Bewohner.

Dadurch sollen sowohl die Figuren als auch die Handlung weiter vertieft werden und den Alltag zwischen Schule und den gefährlichen Expeditionen nach Xanadu glaubwürdig miteinander verbinden.

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Mit dem neuen Trailer und TV Spot gibt Falcom einen umfangreichen Ausblick auf das kommende Action-RPG. Neben dem abwechslungsreichen Kampfsystem stehen vor allem die Verbindung aus Schulalltag, Charakterentwicklung und Erkundung der geheimnisvollen Anderswelt im Mittelpunkt. Während der Release in Japan und Asien bereits am 16. Juli erfolgt, müssen westliche Spieler noch auf einen konkreten Veröffentlichungstermin warten.