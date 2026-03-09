Falcom zeigt erste Details zu Trails in the Sky 2nd Chapter

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der japanische Entwickler Nihon Falcom hat die offizielle Webseite zu Trails in the Sky 2nd Chapter eröffnet und dort erstmals mehrere zentrale Figuren des Spiels vorgestellt. Das Rollenspiel ist Teil des großen Remake Projekts rund um die bekannte Trails Reihe und setzt die Geschichte nach den Ereignissen von Trails in the Sky 1st Chapter fort.

Mit der neuen Webseite erhalten Fans einen genaueren Blick auf die wichtigsten Charaktere der Handlung. Im Mittelpunkt stehen erneut Estelle Bright und Joshua Astray. Begleitet werden sie von mehreren bekannten Figuren aus der Serie, die ebenfalls eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen.

Estelle Bright beginnt eine neue Reise

Die Heldin der Geschichte ist Estelle Bright. Sie gehört zu den sogenannten Bracern des Königreichs Liberl. Diese Organisation kümmert sich um verschiedenste Probleme im Land, von kleineren Zwischenfällen bis hin zu größeren Bedrohungen. Als Junior Bracer reiste Estelle zusammen mit ihrem Adoptivbruder Joshua durch das gesamte Königreich. Während dieser Zeit entwickelte sie sich sowohl als Kämpferin als auch als Persönlichkeit weiter.

Doch nach den Ereignissen der Geburtstagsfeier der Königin änderte sich alles. Joshua verschwand plötzlich und ließ Estelle mit vielen offenen Fragen zurück. In Trails in the Sky 2nd Chapter beginnt sie eine neue Reise, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden und die Drahtzieher hinter den Geschehnissen des ersten Kapitels zu entlarven.

Das Geheimnis um Joshua Astray

Ein weiterer zentraler Charakter ist Joshua Astray. Der Junge wurde fünf Jahre vor den Ereignissen der Geschichte von der Familie Bright aufgenommen. Mit seinen schwarzen Haaren und den bernsteinfarbenen Augen ist Joshua ein äußerst talentierter Kämpfer. Im Kampf setzt er vor allem auf schnelle Angriffe mit zwei Klingen und eine technisch präzise Kampftechnik.

Während der gemeinsamen Reise mit Estelle qualifizierte er sich sogar als Senior Bracer. Doch kurz nach der Feier zum Geburtstag der Königin enthüllte Joshua plötzlich seine wahre Identität und Vergangenheit. Anschließend verschwand er spurlos und ließ nur seine Mundharmonika zurück. Sein Verschwinden bildet den emotionalen Kern der neuen Handlung.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Neben Estelle und Joshua treten auch mehrere bekannte Figuren der Serie wieder auf. Dazu gehören unter anderem Scherazard Harvey, Olivier Lenheim und Agate Crosner. Auch Kloe Rinz, Tita Russell sowie Zin Vathek sind Teil des Abenteuers. Gemeinsam bilden sie ein vielfältiges Team aus Kämpfern, Strategen und Unterstützern, das Estelle auf ihrer Reise begleiten kann. Ihre persönlichen Geschichten und Beziehungen spielen eine wichtige Rolle in der umfangreichen Handlung des Spiels.

Eine große Verschwörung im Königreich Liberl

Die Geschichte von Trails in the Sky 2nd Chapter führt Spieler erneut durch das Königreich Liberl. Hinter den Ereignissen des ersten Kapitels scheint eine geheimnisvolle Organisation zu stehen. Diese Gruppe trägt den Namen Ouroboros. Sie soll im Hintergrund bereits beim versuchten Staatsstreich im Königreich eine wichtige Rolle gespielt haben. Estelle muss nun herausfinden, welche Ziele diese Organisation verfolgt und wie Joshua in diese Ereignisse verwickelt ist. Die Suche nach Antworten führt sie quer durch das Land und konfrontiert sie mit immer größeren Gefahren.

Das Remake baut auf den Stärken seines Vorgängers auf. Dazu gehören überarbeitete Charakterdesigns, aufwendige Event Szenen und ein Kampfsystem, das sowohl schnelle Gefechte als auch klassische rundenbasierte Kämpfe ermöglicht. Die Entwickler von Nihon Falcom haben zudem mehrere Gameplay Elemente weiter verbessert. Jeder Charakter soll stärker individualisiert werden und im Kampf eine eigene Rolle besitzen. Im Westen übernimmt GungHo Online Entertainment den Vertrieb des Spiels.

Die Veröffentlichung von Trails in the Sky 2nd Chapter ist für diesen Herbst geplant. Das Rollenspiel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie für PC über Steam. Fans der Serie dürfen sich damit auf die Fortsetzung einer der beliebtesten JRPG Geschichten der letzten Jahrzehnte freuen.

