Trails in the Sky 2nd Chapter zeigt neue Arts, Kampfsysteme und Charakterverbesserungen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Falcom hat weitere Details zu Trails in the Sky 2nd Chapter veröffentlicht und gewährt einen genaueren Blick auf mehrere Gameplay-Systeme des kommenden JRPGs. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung der Orbment-Technologie, neue Kampfoptionen sowie zusätzliche Möglichkeiten, die eigenen Charaktere gezielt zu stärken.

Mit neuen Quartz-Steckplätzen, mächtigen Orbal Arts und erweiterten Kampfmechaniken sollen Spieler noch mehr Freiheiten bei der Entwicklung ihrer Gruppe erhalten. Gleichzeitig erwarten sie gefährlichere Gegner, die den Einsatz der neuen Systeme wichtiger machen als je zuvor.

Wie bereits aus der Reihe bekannt, können Charaktere durch sogenannte Quartz-Steine verbessert werden. Diese werden in die taktischen Orbments eingesetzt und beeinflussen sowohl die Werte der Figuren als auch die verfügbaren magischen Fähigkeiten, die sogenannten Arts.

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In Trails in the Sky 2nd Chapter erhalten die Charaktere Zugang zu einem neuen Orbment-Modell. Dadurch steigt die Anzahl der verfügbaren Quartz-Steckplätze von sechs auf sieben. Gleichzeitig können einzelne Slots aufgewertet werden, um hochwertigere Quartz-Steine auszurüsten.

Dadurch werden nicht nur stärkere Werteboni freigeschaltet, sondern auch besonders mächtige Orbal Arts. Zu den vorgestellten Fähigkeiten gehören unter anderem Blue Ascension, Sylpharion, Abyss Fall, Lost Mobius und Zodiac.

Das Kochsystem bleibt ein wichtiger Bestandteil

Auch das bekannte Kochsystem kehrt zurück. Spieler können Gerichte zubereiten, sobald sie die entsprechenden Rezepte und Zutaten besitzen. Die Speisen bieten unterschiedliche Vorteile und können beispielsweise Lebenspunkte regenerieren, Statusveränderungen heilen oder temporäre Werteverbesserungen verleihen.

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Interessant bleibt dabei die Möglichkeit, dass ein Kochversuch fehlschlägt. In solchen Fällen entsteht gelegentlich sogenannte „Attack Food“. Diese misslungenen Gerichte können anschließend im Kampf eingesetzt werden, um Gegnern Schaden zuzufügen.

Einige Speisen besitzen zudem besondere Effekte für Schnellkämpfe. Sie können beispielsweise den verursachten Schaden erhöhen oder eine kontinuierliche Regeneration gewähren. Wer anschließend in einen klassischen Command Battle wechselt, profitiert dort weiterhin für mehrere Spielzüge von den aktiven Buffs.

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Neue Brave-Rush-Angriffe erweitern die Taktik

Eine der größten Neuerungen sind die sogenannten Brave Rushes. Diese Spezialangriffe verbrauchen zwei Punkte der Brave Gauge und ermöglichen es, zwei Gruppenmitglieder für einen gemeinsamen Angriff zu kombinieren.

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Die Attacken verfügen über eine große Reichweite und verursachen erheblichen Schaden. Sie ergänzen das bestehende Kampfsystem aus normalen Angriffen, Sprungattacken, Ausweichmanövern und den charaktereigenen Crafts.

Dadurch erhalten Spieler zusätzliche taktische Optionen, um auch schwierige Begegnungen effizient zu bewältigen.

Gefährliche Bossgegner erhalten neue Kräfte

Neben den Verbesserungen für die Spieler werden auch die Gegner deutlich gefährlicher. Falcom stellte eine weiterentwickelte Form des bekannten Rage Boosts vor, die zunächst den Enforcern der Organisation Ouroboros vorbehalten ist.

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Sobald dieser Zustand aktiviert wird, verändert sich nicht nur die Darstellung des Schlachtfelds, sondern auch die Stärke des Gegners steigt erheblich an. Der Effekt hält länger an als ein gewöhnlicher Rage Boost und macht Kämpfe deutlich anspruchsvoller.

Darüber hinaus können einige Bosse und besonders starke Gegner ebenfalls in diesen Zustand wechseln. Während des Boosts verfügen sie über unvermeidbare Angriffe, kürzere Verzögerungszeiten und sogar die Fähigkeit, AT-Boni zu stehlen. Zusammen mit den verbesserten Werten kann sich ein Kampf dadurch innerhalb weniger Sekunden komplett drehen.

Fans der legendären JRPG-Reihe müssen nicht mehr lange warten. Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint weltweit am 17. September für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam.

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Mit den neuen Informationen wird deutlich, dass Falcom zahlreiche bekannte Systeme ausgebaut und erweitert hat. Besonders die stärkeren Orbments, die neuen Brave-Rush-Angriffe und die anspruchsvolleren Bossmechaniken dürften für deutlich mehr taktische Tiefe sorgen.