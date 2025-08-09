Neuer offizieller Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Falcom bringt einen der beliebtesten JRPG-Klassiker in neuem Glanz zurück: Trails in the Sky 1st Chapter erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam. Das Remake verspricht nicht nur verbesserte HD-Grafiken, sondern auch ein modernisiertes Gameplay, das sowohl klassische als auch neue Spieler anspricht.

Die Geschichte führt zurück in das Königreich Liberl, wo Estelle Bright und ihr Adoptivbruder Joshua als angehende Bracer aufsteigen wollen. Mitglieder einer angesehenen Friedenshüter-Gilde. Die vermeintlich einfache Bewährungsmission entwickelt sich schnell zu einem packenden Abenteuer voller Intrigen und Verschwörungen, die das Königreich bedrohen. Die Spieler tauchen tief in eine Welt ein, in der jeder NPC und jede Interaktion dynamisch auf den Spielverlauf reagiert.

Modernes Gameplay trifft auf sorgfältige Überarbeitung

Das Remake bietet zwei Spielmodi: Das klassische rundenbasierte Kampfsystem, das Fans der Reihe schätzen, sowie ein neues Echtzeit-Action-Kampfsystem, das das Spielgefühl modernisiert und mehr Dynamik ins Geschehen bringt.

Darüber hinaus wurde die Lokalisierung überarbeitet. Neben der englischen Fassung gibt es nun auch verbesserte deutsche und französische Übersetzungen, die die Story in neuem Licht erstrahlen lassen. Zusätzlich erhalten die Charaktere neue englische und japanische Synchronstimmen, die für eine lebendige Atmosphäre sorgen.

Die verbesserte HD-Grafik trägt ihren Teil dazu bei, dass die Welt von Liberl noch immersiver wirkt. Die farbenfrohen Umgebungen und detaillierten Charaktermodelle laden zum Erkunden und Verweilen ein.

Trails in the Sky 1st Chapter ist somit nicht nur ein nostalgischer Rückblick, sondern auch eine frische Neuinterpretation, die den hohen Erwartungen an moderne JRPGs gerecht wird.