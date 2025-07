The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon erscheint im Westen

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Mit Trails beyond the Horizon steht das große Finale der legendären The Legend of Heroes-Reihe vor der Tür. Am 15. Januar 2026 erscheint der Titel endlich auch im Westen und bringt das vielschichtige Epos zu einem Abschluss, auf den Fans weltweit seit Jahren hinfiebern. Veröffentlicht wird das Spiel für PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4, Switch sowie PC via Steam, Epic Games Store und GOG.

Bereits in Japan erschien das Rollenspiel 2024 für PS5 und PS4, gefolgt von einer PC-Veröffentlichung im Januar 2025. Mit dem offiziellen Release-Termin für Europa und Nordamerika ist nun klar: Der finale Akt beginnt.

Alte Helden, neue Bedrohung

Im Zentrum der Handlung steht erneut Van Arkride, der mit seiner Truppe Arkride Solutions zurückkehrt. Doch diesmal steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Ganz Zemuria erwartet mit angehaltenem Atem den ersten bemannten Raumflug der Menschheit. Als Van und seine Verbündeten eine Einladung von der geheimnisvollen Organisation Marduk erhalten, geraten sie mitten in ein Hochtechnologie-Experiment, das sie direkt in die Tiefen der Welt und ihrer Geheimnisse führt.

Mit dabei sind auch alte Bekannte wie der Aschgraue Ritter Rean Schwarzer und Pater Kevin Graham. Gemeinsam decken sie eine Verschwörung auf, die die gesamte Weltordnung ins Wanken bringen könnte. Es ist ein erzählerisches Crossover, das alle bisherigen Handlungsstränge zusammenführt und Fans zahlreicher Ableger ein Wiedersehen mit ihren Lieblingscharakteren bietet.

Taktische Tiefe und endlose Möglichkeiten

Auch spielerisch bietet Trails beyond the Horizon viele Neuerungen: Mit Mechaniken wie den sogenannten Shard Commands, der Awakening-Funktion und der Zeitstillstand-Fähigkeit Z.O.C. erweitert das Spiel sein taktisches Repertoire deutlich. Ob im Feld oder in klassischen Kommandokämpfen, Spieler haben mehr Einfluss auf den Ausgang jeder Auseinandersetzung als je zuvor.

Ein besonderes Highlight ist der Dungeon „Grim Garten“, in dem Spieler eine vollständig frei wählbare Gruppe zusammenstellen können. Hier lassen sich unzählige Kombinationen von Charakteren ausprobieren. Ein Traum für alle, die strategische Tiefe und kreative Freiheit schätzen..