Trails in the Sky 1st Chapter: Switch 2-Version angekündigt und Demo verfügbar

Falcom hat neue Details zum kommenden Trails in the Sky 1st Chapter bekanntgegeben. Neben den bereits angekündigten Fassungen für PlayStation 5, Switch und PC via Steam erscheint das Remake des legendären JRPG-Klassikers auch für Nintendos kommende Switch 2. Gleichzeitig veröffentlichte der Entwickler eine kostenlose „Prologue“-Demo, die ab sofort für PS5, PC und Switch derzeit aber nur in Japan spielbar ist. Passend dazu wurde auch das Opening-Video enthüllt.

Die Switch 2-Version wird weltweit ausschließlich digital erhältlich sein, eine physische Edition ist nicht geplant. Im Vergleich zur regulären Switch-Fassung bietet sie spürbare Verbesserungen: höhere Auflösung, mehr FPS und deutlich kürzere Ladezeiten. Käufer der bestehenden Switch-Version, egal ob digital oder physisch, können per „Upgrade Pack“ für 1,00 USD beziehungsweise 150 Yen auf die Switch 2-Version umsteigen. Voraussetzung ist der Besitz der ursprünglichen Switch-Fassung.

Damit setzt Falcom auf ein flexibles Modell, das Besitzern ermöglicht, ihr Spielerlebnis kostengünstig auf die nächste Hardware-Generation zu übertragen.

Demo gibt Vorgeschmack auf das Abenteuer

Die kostenlose Prolog-Demo erlaubt Fans und Neueinsteigern einen ersten Blick auf die überarbeitete Neuauflage. Gespielt wird der Auftakt der Geschichte, der sich später nahtlos in die Vollversion übertragen lässt. Spieler begleiten Estelle Bright und ihren Adoptivbruder Joshua, die in Abwesenheit ihres Vaters Cassius erste Schritte als Bracer im Königreich Liberl machen. Was als Training beginnt, entwickelt sich schnell zu einer spannenden Reise voller Gefahren und Intrigen.

Die Demo bietet bereits umfangreiche Inhalte:

Start des Bracer-Trainings und Erkundung der Region Rolent

Spielbare Charaktere Estelle, Joshua und Scherazard

Vier Dungeons, sieben Hauptevents und acht Nebenquests

Kämpfe gegen normale Gegner und einen Boss

Interaktive NPCs mit individuellen Dialogen und Zusatzquests

Darüber hinaus profitieren Spieler von modernen Gameplay-Mechaniken wie nahtlosem Wechsel zwischen Echtzeit- und Rundenkampf, Ketten- und Folgeangriffen, sowie einer neuen englischen und japanischen Sprachausgabe. Auch die hochauflösende 3D-Grafik hebt das Remake visuell auf ein zeitgemäßes Niveau.

YouTube-Video

Release im September

Die Vollversion von Trails in the Sky 1st Chapter erscheint weltweit am 19. September 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam. Mit der Switch 2-Fassung folgt zudem eine zusätzliche Option für Spieler, die das Abenteuer auf Nintendos neuer Konsole in besserer technischer Qualität erleben wollen.

Mit diesem Remake bringt Falcom einen der wichtigsten Titel der Trails-Reihe zurück. Das erste Kapitel gilt als Grundstein für die mittlerweile über zwei Jahrzehnte gewachsene Saga und zählt zu den einflussreichsten JRPGs seiner Zeit. Mit Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga kommt noch ein weiterer Titel auf den Markt der auf die Charaktere aus dem Titel zurückgreifen wird. Allerdings wurde dieser Release erstmal verschoben.

