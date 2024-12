Trails in the Sky 1st Chapter: Das Remake erscheint weltweit im Herbst 2025

Trails in the Sky 1st Chapter, ehemals bekannt als The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, wird im Herbst 2025 weltweit für PlayStation 5, Switch und PC via Steam veröffentlicht, wie der Entwickler Nihon Falcom bekannt gab. Im Westen wird das Spiel von GungHo Online Entertainment mit englischer und japanischer Sprachausgabe sowie Untertiteln in Englisch, Japanisch, Französisch und Deutsch veröffentlicht. Es handelt sich um ein vollständiges Remake des ursprünglichen RPGs The Legend of Heroes: Trails in the Sky.

In Nordamerika wird GungHo Online Entertainment eine Standard-Edition von Trails in the Sky 1st Chapter für 59,99 USD über Amazon verkaufen. Collector’s Editions, die von Limited Run Games erstellt werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. In Europa wird Clear River Games die Standard-Edition für 59,99 EUR vertreiben.

Eine unvergessliche Reise

Trails ist eine RPG-Serie, die 2024 ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Um dieses bedeutende Jubiläum zu würdigen, wird der erste Teil der Serie, The Legend of Heroes: Trails in the Sky, komplett neu aufgelegt! Damit erwartet uns nächstes Jahr nicht nur The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2, dessen Vorgänger schon Punkten konnte, sondern auch das Remake eines Klassikers.

Das Königreich Liberl, der Schauplatz der Geschichte, wurde vollständig in 3D nachgebildet, und alle markanten Charaktere, einschließlich Estelle und Joshua, wurden verfeinert. Neben aufregenden und stressfreien Kämpfen, die einen nahtlosen Wechsel zwischen den beiden Kampfmodi „Field Action“ und „Command Battle“ ermöglichen, werden die Crafts und Arts jedes Charakters dynamisch in Szene gesetzt! Während das malerische Bild des Königreichs Liberl erhalten bleibt, bietet das Spiel eine Vielzahl von Quests und zahlreichen Nebenaktivitäten, die es den Spielern ermöglichen, das Gefühl einer Reise durch das Königreich aus ihrer eigenen Perspektive voll zu erleben.

Nachdem ihr Vater Cassius verschwunden ist, begeben sich Estelle und Joshua auf eine Reise durch das Königreich Liberl. Unterwegs treffen sie neue Gefährten und verabschieden sich von alten. Was erwartet sie am Ende ihrer Reise…? Ein Klassiker wird neu geboren, damit jeder ihn genießen kann.

Ein Ensemble-Drama mit detaillierter Weltgestaltung und einzigartigen Charakteren, die Trails RPG-Serie, hat sowohl in Japan als auch im Ausland hohe Anerkennung für ihre epische Geschichte erhalten, die sich wie eine langlaufende TV-Serie entfaltet, und hat weltweit über acht Millionen Einheiten verkauft.

Hoffen wir auf ein Remake aller drei Teile

The Legend of Heroes: Trails in the Sky ist die erste Serie innerhalb des größeren Trails-Franchise, mit drei Titeln, die von 2004 bis 2007 veröffentlicht wurden, darunter The Legend of Heroes: Trails in the Sky, The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC und The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd.

Die Geschichte spielt im Königreich Liberl, einer kleinen Nation im südwestlichen Teil des Kontinents Zemuria. In einer Welt, die durch eine neue Technologie namens „Orbal Energy“ voranschreitet, wollen ein Mädchen namens Estelle und ihr Begleiter Joshua Bracers werden, die Zivilisten schützen und Frieden in der Region wahren.

