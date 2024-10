The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 kommt Anfang 2025

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 wird am 14. Februar 2025 im Westen für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG veröffentlicht, wie der Publisher NIS America angekündigt hat. Das Spiel ist derzeit bereits auf dem asiatischen Markt verfügbar.

Nicht länger durch die Mafia-Organisation Almata bedroht, haben die Menschen von Calvard zu ihrem friedlichen Leben zurückgefunden. Doch eines Tages setzt eine schockierende Mordserie, bei der ein mysteriöses purpurrotes Biest involviert ist, das Rad des Schicksals erneut in Bewegung. Verschiedene Fraktionen treten in Aktion – sowohl jene, die das Gesetz einhalten, um die Wahrheit aufzudecken, als auch jene, die jede neue Entwicklung, egal wie düster, zu ihrem Vorteil nutzen wollen.

Während sich erneut Chaos am Horizont abzeichnet, erhält der Spriggan Van Arkride einen unerwarteten Besucher, was ihn zu eigenen Ermittlungen veranlasst. Wer steckt hinter den Morden und was ist ihr Ziel? Die Zeit bringt alte und neue Gesichter zusammen für diesen spannenden zweiten Teil der Trails through Daybreak-Saga. Er knüpft an die Ereignisse des ersten Teils an.

Das Spiel baut auf dem nahtlosen Übergang zwischen Feld- und Kommandokämpfen auf, der im Vorgängerspiel eingeführt wurde, und bietet neue Mechaniken, die in beiden verwendet werden können: Kreuzangriff & EX-Ketten! Wenn du diese beiden Kombo-Mechaniken beherrschst, kannst du deinen Gegnern eine überwältigende Feuerkraft entgegensetzen.

Wenn du es schaffst, einem gegnerischen Angriff während eines Feldkampfes perfekt auszuweichen, erscheint das Cross Charge-Symbol! Wenn du die richtige Taste drückst, während das Symbol auf dem Bildschirm erscheint, wird ein anderes Gruppenmitglied eingewechselt, das gleichzeitig einen Angriff auf deinen Feind ausführt! Als Bonus hat das Gruppenmitglied, das du einwechselst, für eine gewisse Zeit eine erhöhte Angriffskraft.

EX-Chains können durch die Erfüllung bestimmter Bedingungen während eines Kommandokampfes aktiviert werden. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, wird durch einen normalen oder Skill Angriff gegen einen betäubten Gegner automatisch eine EX-Chain aktiviert! Dadurch können Gruppenmitglieder mit aktiviertem SCLM einen gleichzeitigen Angriff starten, der auch Gegner in der Nähe trifft und massiven Schaden verursacht.

