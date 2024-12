12 JRPGs und ähnliche Spiele, die 2025 deine Aufmerksamkeit verdienen

2024 gab es einige Spiele aus dem JRPG-Genre, die uns begeistert haben. Darunter Titel wie Persona 4 Reload, Final Fantasy 7 Rebirth und Metaphor: ReFantazio. Die beiden letzteren wurden sogar teilweise mehrfach bei den The Game Awards 2024 ausgezeichnet. Final Fantasy 7 Rebirth holte sich den ersten Platz in der Kategorie „Beste Musik“, während Metaphor: ReFantazio in „Best Narrative“ und „Best Art Direction“ überzeugen konnte. Und interessante JRPGs und ähnliche Spiele werden auch 2025 kommen.

Auch 2025 können wir uns auf einige spannende JRPGs und ähnliche Titel freuen. Vor allem der Bereich Remake und Remastered scheint sehr beliebt zu sein, wie man am Beispiel von Freedom Wars Remastered und Tales of Graces f Remastered im Januar bereits sehen kann.

JRPs und ähnliche Spiele in 2025, die bereits einen fixen Termin haben

Freedom Wars Remastered

Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC Release-Termin: 10. Januar 2025

Freedom Wars Remastered bringt den kultigen PS Vita-Titel auf moderne Konsolen und PCs. Mit verbesserter Grafik, 60fps und einem überarbeiteten Waffensystem bietet das Remaster ein noch intensiveres Erlebnis in der dystopischen Welt von Panopticon.

Tales of Graces f Remastered

Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 17. Januar 2025

Tales of Graces f Remastered ist ein Muss für Fans der Tales-of-Reihe und alle, die auf der Suche nach einem klassischen JRPG mit modernem Glanz sind. Mit verbesserter Grafik, neuen Features und einer rührenden Geschichte bietet das Remaster ein unvergessliches Spielerlebnis.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 14. Februar 2025

Trails trough Daybreak 2 ist der zweite Teil der Reihe und setzt einige Zeit nach den Ereignissen des Vorgängers an. Elaine Auclair rekrutiert Van Arkride, um eine Reihe von bizarren Morden zu untersuchen, die sie zu einem mysteriösen Mann führen, der eine monströse Form annehmen kann, die Vans Grendel ähnelt.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 21. Februar 2025

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bietet eine erfrischende Abwechslung zur Serie. Der beliebte Charakter Goro Majima findet sich als Piratenkapitän auf Hawaii wieder. Mit humorvollen Dialogen, wilden Kämpfen und einer Prise Abenteuerlust ist dieser Ableger ein Yakuza-Game der etwas anderen Sorte. Sicherlich eines der meisterwarteten JRPGs im Jahr 2025.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 21. März 2025

In Atelier Yumia schlüpfen die Spieler in die Rolle von Yumia Liessfeldt, einer jungen Alchemistin, die ihre Mutter bei einem Unfall in jungen Jahren verlor. Auf ihrer Suche, die verbotene Kunst der Alchemie zu ergründen, lernt sie auch die wahren Absichten ihrer Mutter kennen, die ihre Identität als Alchemistin verborgen hielt.

The Hundred Line: Last Defense Academy

Plattformen: Nintendo Switch, Windows PC

Nintendo Switch, Windows PC Release-Termin: 24. April 2025

Kennt ihr die Danganronpa-Spiele? Ja? Dann solltet ihr ein Auge auf The Hundred Line: Last Defense Academy haben, welches von den Entwicklern der Danganronpa-Reihe kommt. Takumi Sumino führt ein gewöhnliches Leben in einem Tokioter Wohnkomplex, doch dieser Frieden wird gestört, als mysteriöse Kreaturen ihn und seinen Freund angreifen. Er erhält besondere Kräfte und muss sich dann mit 14 anderen Schülern in die Last Defense Academy einschreiben.

