REYNATIS Demo ab jetzt spielbar

Eine Demo für das düstere Urban-Fantasy-Action-RPG REYNATIS ist nun im Westen für PlayStation 5 und PlayStation 4 über den PlayStation Store, für Switch über den Nintendo eShop und für PC über Steam verfügbar, wie der Publisher NIS America bekanntgab.

Erlebe die duale Perspektive dieser düsteren Urban-Fantasy, indem du die Anfangskapitel als die Hauptcharaktere Marin Kirizumi und Sari Nishijima spielst!

Marin ist ein 19-jähriger College-Student. Er entdeckte seine magischen Fähigkeiten im Alter von 14 Jahren, nachdem er nach einem Autounfall dem Tod nahe war. Seitdem ist er von Unterdrückung umgeben und kann aufgrund seines Zaubererdaseins nicht frei leben. Um sich von dieser Unterdrückung zu befreien und Freiheit zu erlangen, strebt er danach, der „stärkste Zauberer, den niemand besiegen kann“, zu werden. Zu diesem Zweck reist er nach Shibuya und folgt den Worten, die sein Vater ihm hinterlassen hat.

Sari war früher Polizistin. Im Frühjahr 2021 wurde sie in Shibuya von einem Monster angegriffen und schwer verletzt. Im Sterben erwachte sie als Replikantin und trat bald darauf der M.E.A. bei. Jetzt arbeitet sie als Beamtin der Magischen Einsatztruppe der M.E.A. Die Menschen um sie herum möchten ihr Image für Rekrutierungszwecke nutzen, doch sie ist gegen diese Rolle.

REYNATIS ist eine atmosphärische Urban-Fantasy, die in einer realistischen Nachbildung von Shibuya, Tokio, spielt, wo der ultimative Kampf zwischen Magie und Ordnung bevorsteht. Der Zauberer Marin, der Freiheit durch Stärke sucht, reist nach Shibuya, wo er auf Sari trifft, eine Beamtin der M.E.A., einer Organisation, die sich der Kontrolle von Zauberern verschrieben hat. Bereits durch einige Gameplay-Video konnten wir einen Einblick in das Spiel bekommen, mit der Demo können wir es nun selbst erstmals austesten.

REYNATIS wurde am 25. Juli in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch veröffentlicht und erscheint weltweit am 27. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC über Steam.