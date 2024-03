REYNATIS zeigt 45 Minuten Gameplay Material

REYNATIS ist ein Action-Rollenspiel, das in den akribisch nachgebildeten Straßen von Shibuya, Tokio, spielt. In einer Welt, in der Fantasie und Realität aufeinandertreffen, fürchten die Bürger von Shibuya die Magie und die Macht, die sie in sich birgt und zwingen die Zauberer, ihre unmenschlichen Fähigkeiten zu verbergen oder sich der Unterdrückung zu stellen.

Auf der Suche nach Freiheit macht sich der Zauberer Marin auf den Weg nach Shibuya, wo er Sari trifft, einen Offizier der MEA, einer Organisation, die Zauberer unter Kontrolle halten soll. Verbirg deine Magie, um die Stadt als normaler Zivilist zu erkunden und einzukaufen oder Quests anzunehmen oder nutze deine explosiven Kräfte, um neue Orte zu erreichen und diejenigen zu bekämpfen, die sich dir in den Weg stellen. Kämpfe für das, woran du glaubst, in diesem stilvollen, fesselnden RPG von Regisseur TAKUMI und mit Musik von Yoko Shimomura!

REYNATIS wird am 25. Juli in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch erscheinen, gefolgt von PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC via Steam im Herbst im Westen.

Freiheit gegen Ordnung – Der Zauber Marin und die Offizierin Sari stehen auf entgegengesetzten Seiten eines Konflikts, der die Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Erlebe eine fesselnde Geschichte, die sich mit Unterdrückung, gegensätzlichen Idealen und dem Preis der Freiheit auseinandersetzt.

– Der Zauber Marin und die Offizierin Sari stehen auf entgegengesetzten Seiten eines Konflikts, der die Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Erlebe eine fesselnde Geschichte, die sich mit Unterdrückung, gegensätzlichen Idealen und dem Preis der Freiheit auseinandersetzt. Stadt der Geheimnisse – Navigiere durch die Straßen von Shibuya und entscheide, ob du dich versteckst, mit Zivilisten zu redest, einzukaufst und Quests annimmst. Oder entscheide dich dazu dein wahres Ich preis zu geben, um deine unmenschlichen Kräfte zu nutzen. Deine Reise führt dich auch in die alternative Welt Another, ein Fantasieland, in dem es von wilden Monstern wimmelt und Geheimnisse zu lüften gilt.

– Navigiere durch die Straßen von Shibuya und entscheide, ob du dich versteckst, mit Zivilisten zu redest, einzukaufst und Quests annimmst. Oder entscheide dich dazu dein wahres Ich preis zu geben, um deine unmenschlichen Kräfte zu nutzen. Deine Reise führt dich auch in die alternative Welt Another, ein Fantasieland, in dem es von wilden Monstern wimmelt und Geheimnisse zu lüften gilt. Macht und Magie – Wechsel frei zwischen Ausweichmanövern im Modus “Unterdrückt” und dem Einsatz von Magie im Modus “Befreit” um explosiven Schaden anzurichten. Jeder der sechs spielbaren Charaktere hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, von Beschwörungen bis hin zu Angriffen aus der Luft.

Das Gameplay findet ihr unten in dem Video von 12:24 bis 57:00.