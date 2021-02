(c) FuRyu

Publisher FuRyu und Entwickler Historia haben The Caligula Effect 2 für PlayStation 4 und Switch angekündigt. Es wird am 24. Juni in Japan erscheinen. Wann und ob es auch im Westen erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben, da der Vorgänger allerdings auch außerhalb Japans erschien ist, stehen die Chancen hoch das es beim zweiten Teil nicht anders sein wird.

Befreie dich von einem vergangenen Bedauern. Ein jugendliches Rollenspiel in einer Akademie, in der man versucht, aus einer idealisierten Welt, die frei von jeglichem Bedauern der Vergangenheit ist, den Weg zurück in die Realität zu finden. Der Go-Home Club der zweiten Generation, wagt es, die ideale Welt „Redo“ zu zerstören um zur bitteren Realität zurückzukehren. Ihre Realität ist nichts anderes als schrecklich. Warum wollen sie also zu einer harten Realität zurückkehren? Das ist ein Tabu, in das sich nur der Spieler wagen kann.

Ein aufregendes neues Kampfsystem, in dem man die Zukunft vorhersagen und Kettenkombinationen erstellt. Wenn Sie eine Aktion auswählen, können Sie überprüfen, ob eine Zukunft erfolgreich ist. Wenn Sie dieses System geschickt einsetzen, können Sie mit Gruppenmitgliedern zusammenarbeiten und das Blatt in schlechten Situationen wenden. Selbst Anfänger können diese aufregenden Schlachten leicht genießen.

FuRyu wird am 27. Februar um 20:00 Uhr JST einen Live-Stream zu The Caligula Effect 2 hosten, in dem neues Filmmaterial und die neuesten Informationen veröffentlicht werden.