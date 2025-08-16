Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga verschiebt sich um mehrere Monate

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Publisher refint/games und Entwickler Falcom haben angekündigt, dass das Crossover-Fighting-Game Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga nicht wie geplant im Sommer erscheint. Stattdessen verschiebt sich der Release um einige Monate. Das Spiel soll für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG veröffentlicht werden.

In einer offiziellen Mitteilung bedankte sich das Team bei den Fans für ihre Geduld. Die Entwicklung sei zwar stetig vorangeschritten, doch ein unvorhergesehenes Ereignis habe den Prozess verzögert. Dadurch musste der geplante Zeitplan angepasst werden.

Das ursprüngliche Ziel war ein Release im Sommer, doch nach sorgfältiger Abwägung entschieden die Verantwortlichen, das Spiel später zu veröffentlichen. Laut Entwickler wolle man sicherstellen, dass Gameplay, Präsentation und technische Umsetzung die hohe Qualität erreichen, die Spieler erwarten. In den kommenden Wochen sollen neue Details, Screenshots und weitere Informationen folgen. Außerdem ist ein Trailer geplant, der den neuen Veröffentlichungstermin bekannt gibt.

Die Verschiebung sei zwar enttäuschend, doch das Team sei überzeugt, dass sich die zusätzliche Zeit lohnen werde. Das Ziel sei ein rundes und ausgereiftes Spielerlebnis, das dem lang ersehnten Crossover gerecht wird.

Das ultimative Dream-Match von Falcom

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga bringt erstmals die beiden legendären RPG-Reihen Ys und Trails in einem Crossover zusammen. Spieler erleben Fanlieblinge und Rivalen in actiongeladenen Kämpfen, die bisher undenkbar schienen. Unterstützt wird das Geschehen von zahlreichen Nebencharakteren aus Falcoms Klassikern, die als Support-Figuren entscheidende Hilfe leisten können.

Die Kämpfe setzen auf High-Speed-Action, die bereits in Ys SEVEN begeisterte, und erweitern diese um eine neue Sprungmechanik. Dadurch ergeben sich zusätzliche strategische Möglichkeiten, während die Spieler über weitläufige Schlachtfelder fegen und spektakuläre Kombos entfesseln. Charaktere aus der Trails in the Sky-Reihe bringen ihre bekannten Crafts mit, die für vertraute, aber dynamische Angriffe sorgen.

Auch in Sachen Inszenierung verspricht das Spiel ein Highlight zu werden. Alle Szenen sind vollständig vertont, gesprochen von einem namhaften Cast aus den Reihen der Ys- und Trails-Serien. Diese Performances sollen sowohl Kämpfen als auch Zwischensequenzen zusätzliche Dramatik verleihen.

Mit einer Mischung aus spielbaren Helden und beliebten Unterstützern will Falcom ein Fan-Fest schaffen, das beide Reihen würdigt und gleichzeitig neue Impulse für das Genre setzt. Wann genau der Release erfolgen wird, ist aktuell noch offen.