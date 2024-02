Ys X: Nordics kommt im Herbst für diverse Plattformen

NIS America wird das von Falcom entwickelte Action-RPG Ys X: Nordics für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC in diesem Herbst im Westen veröffentlichen, kündigte der Publisher an. Es wird englischen und japanischen Ton sowie englischen und französischen Text unterstützen. Die PC-Version wird auch japanischen Text unterstützen.

Der junge rothaarige Abenteurer Adol Christin und die stolze Piratin Karja Balta sind nach ihrer Begegnung auf See durch das Schicksal – und die geheimnisvolle Macht von Mana – miteinander verbunden! Auf der Suche nach einem Weg, die mystischen Bande, die sie verbinden, zu lösen, geraten sie bald in einen Konflikt zwischen zwei Fraktionen: die als Normans bekannten Seekriegern und dem rätselhaften und scheinbar unsterblichen Griegr. Um das Volk von Obelia Gulf zu retten, müssen Adol und Karja die Tiefen ihres unerwarteten Bandes und die Macht, die es ihnen verleiht, erforschen.

Das Spiel erschien bereits letztes Jahr im September in Japan und setzt von der Story her wohl einen Monat nach den Ereignissen in Ys II: Ancient Ys Vanished: The Final Chapter.

Key-Features von Ys X: Nordics

Zwei Helden, eine Geschichte – Durch unerwartete Umstände verbunden, müssen der junge Abenteurer Adol und die normannische Piratin Karja zusammenarbeiten, um das Schicksal von Obelia Gulf und seiner Bewohner zu bestimmen.

– Durch unerwartete Umstände verbunden, müssen der junge Abenteurer Adol und die normannische Piratin Karja zusammenarbeiten, um das Schicksal von Obelia Gulf und seiner Bewohner zu bestimmen. Cross-Action-System – Wechsel zwischen der Steuerung von Adol und Karja. Kombiniere ihre einzigartigen Stärken, um Feinde zu besiegen, und baue die Racheanzeige auf, um verheerende Angriffe zu entfesseln.

– Wechsel zwischen der Steuerung von Adol und Karja. Kombiniere ihre einzigartigen Stärken, um Feinde zu besiegen, und baue die Racheanzeige auf, um verheerende Angriffe zu entfesseln. Die Macht von Mana – Nutze die einzigartigen Fähigkeiten von Mana, um Herausforderungen zu meistern. Greife und gleite durch Dungeons, zerstöre Hindernisse, erschaffe neue Plattformen und entdecke versteckte Schätze und kritische Punkte.

– Nutze die einzigartigen Fähigkeiten von Mana, um Herausforderungen zu meistern. Greife und gleite durch Dungeons, zerstöre Hindernisse, erschaffe neue Plattformen und entdecke versteckte Schätze und kritische Punkte. Sailor’s Delight – Das Segelschiff, bekannt als die Sandras, bringt deine Erkundung auf neue Ebenen. Ozeanreisen, Seeschlachten und die Entdeckung unbekannter Inseln sind mit diesem seetüchtigen Schiff möglich.

Ys X: Nordics genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt.