The Legend of Nayuta: Boundless Trails erscheint 2023 im Westen

The-Legend-of-Nayuta-Boundless-Trails (C) Falcom und NIS America

Neben der Ankündigung die Crossbell-Ark mit Trails to Zero und Trails to Azure sowie die geschichtliche Fortsetzung Trails to Reverie im Westen veröffentlichen zu wollen. Hat NIS America auch bekanntgegeben The Legend of Nayuta: Boundless Trails in den Westen bringen zu wollen. Das Spiel soll für Nintendo Switch, PC via Steam, Epic und GOG sowie Playstation 4 veröffentlicht werden.

Mit The Legend of Nayuta: Boundless Trails veröffentlicht NIS America einen Hybrid zwischen der The Legend of Heroes- und der Ys-Reihe. Beides erfolgreiche und bekannte Reihen aus dem Hause Falcom. Titel die Ähnlichkeiten aufweisen, aber grundsätzlich verschieden sind. Während in Ys der Hauptfokus auf dem ausbalancierten Action-Kampfsystem liegt, so ist er bei The Legend of Heroes auf einer immersiven Geschichte und rundenbasierten Kämpfen.

Die Welt hinter dem Horizont

In The Legend of Nayuta: Boundless Trails steuert ihr Nayuta, der schon immer davon geträumt hatte die Welt hinter dem Horizont zu erkunden. Er verbringt seine Tage damit die Sternen zu bestaunen und sich zu Fragen was hinter dem Horizont liegen mag. Obwohl die anderen Inselbewohner davon ausgehen, dass die See eine Scheibe ist und Grenzen hat, glaubt Nayuta nicht daran. Er ist der festen Überzeugung das sich mehr dahinter verbirgt und träumt fortan von seiner Reise.

Hin und wieder fallen Sterne und Ruinen vom Himmel. Das sind die ersten Anzeichen dafür, dass es neben der Welt von Nayuta noch eine andere geben muss. Als er und sein Freund Signa solche Ruinen abermals erkunden, treffen sie auf die Fee Noi. Sie berichtet ihnen das ihr etwas sehr wichtiges gestohlen wurde und bittet die zwei darum ihr zu helfen es wiederzufinden. Nach der Schicksalshaften Begegnung mit Noi, brechen er und sein Freund Signa auf. Die zwei bereisen zahlreiche Welten um das Böse abzuwenden, welches sich vor ihnen offenbart.

Inhalte die euch in Boundless Trails erwarten

wurde erstmalig in Japan im Jahr 2012 für PSP veröffentlicht und erhielt in diesem Jahr ein Remaster für Playstation 4; Die aufgebesserte Version des Spiels wird im Westen veröffentlicht und beinhaltet HD-Grafik, aufgebesserte Musik, 60 FPS und zusätzliche Illustrationen;

Das bekannte Real-Time-Action-Kampfsystem aus der Ys -Reihe ist auch in diesem Spiel wiederzufinden;

aus der -Reihe ist auch in diesem Spiel wiederzufinden; Darüber hinaus werden euch diverse Puzzle den Weg versperren, die von der aktuellen Jahreszeit abhängig sind;

Dieser Wechsel der Jahreszeiten lässt euch auch unterschiedliche magische Attacken ausführen;

Neue Fähigkeiten werden durch eure aktuelle Performanz in den Kämpfen freigeschaltet;

The Legend of Nayuta: Boundless Trails soll 2023 im Westen veröffentlicht werden.