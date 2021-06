The Legend of Heroes: Trails to Azure erscheint 2023 im Westen

The-Legend-of-Heroes-Trails-to-Azure (C) Falcom und NIS America

Neben dem Vorgänger Trails to Zero möchte Publisher NIS America auch die Fortsetzung Trails to Azure im Westen veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist für Nintendo Switch, PC via Steam, Epic und GOG sowie Playstation 4 im Jahr 2023 geplant. Wir haben euch in diesem Beitrag eine Spoiler-freie Timeline aufgeschrieben, in der ihr nachverfolgen könnt zu welcher Zeit welcher Teil der The Legend of Heroes-Reihe stattfindet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ebenfalls wie im Erstling haben auch die Mitglieder von Geofront an Trails to Azure gearbeitet, um eine Fan-Übersetzung zu liefern. Da NIS America und Geofront eine Partnerschaft eingegangen sind, wird die bereits existierende Übersetzungs-Mod als Basis für die westliche Veröffentlichung von Trails to Azure dienen.

Die Geschichte von Crossbell wird fortgesetzt

Trails to Azure setzt beinahe nahtlos an den Geschehnissen von Trails to Zero an. Hierbei erwarten euch neue Aufgaben und neue Mitglieder in der Special Support Section, bei dem ihr den Anführer Lloyd steuert. Doch mit den andauernden Rivalitäten der übermächtigen Nachbarn Erebonian Empire und Republic of Calvard, werden auch die Spannungen innerhalb von Crossbell zunehmen spürbarer. Das Team fühlt wie ihre Heimat bedroht wird und ihr Zusammenhalt eine Bewährungsprobe bestehen muss.