Offenes oder geschlossenes PC-Gehäuse was lohnt sich für euren Gaming-PC wirklich?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Beim Zusammenstellen eines neuen Gaming-PCs stehen Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher meist im Mittelpunkt. Das Gehäuse wird dagegen oft erst ganz am Ende ausgewählt. Dabei entscheidet gerade das Gehäuse darüber, wie gut eure Hardware gekühlt wird, wie laut der Rechner arbeitet und wie angenehm sich spätere Upgrades durchführen lassen.

In den vergangenen Jahren haben sich vor allem sogenannte Showcase-Gehäuse mit großen Glasflächen und offenem Design durchgesetzt. Gleichzeitig setzen viele Hersteller weiterhin auf klassische, geschlossene Tower mit Fokus auf Schalldämmung und Funktionalität. Doch welche Variante ist 2026 wirklich die bessere Wahl?

Showcase-Gehäuse sehen beeindruckend aus

Wer seinen Gaming-PC gerne präsentiert, kommt an modernen Showcase-Gehäusen kaum vorbei. Große Glasflächen geben den Blick auf die Hardware frei und setzen RGB-Beleuchtung, Wasserkühlungen oder hochwertige Grafikkarten perfekt in Szene.

Besonders Modelle mit Panoramaglas erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie wirken modern und lassen den gesamten Innenraum deutlich offener erscheinen.

Wenn ihr viel Wert auf die Optik legt, bieten Showcase-Gehäuse aktuell einige der schönsten Designs auf dem Markt.

Offen bedeutet nicht automatisch bessere Kühlung

Viele Spieler gehen davon aus, dass ein offenes Gehäuse automatisch niedrigere Temperaturen ermöglicht. Ganz so einfach ist es allerdings nicht.

Entscheidend ist vor allem der Airflow. Ein gut geplanter Luftstrom sorgt dafür, dass kühle Luft gezielt ins Gehäuse gelangt und warme Luft schnell wieder abgeführt wird.

Ein hochwertiges geschlossenes Gehäuse mit durchdachtem Airflow kann deshalb teilweise bessere Temperaturen erreichen als ein offenes Showcase-Modell mit ungünstiger Lüfteranordnung.

Nicht das Design entscheidet also über die Kühlung, sondern die gesamte Luftführung.

Geschlossene Gehäuse bleiben oft leiser

Wer einen möglichst leisen Gaming-PC bauen möchte, sollte auch die Lautstärke berücksichtigen.

Viele klassische Tower besitzen schallgedämmte Seitenwände oder spezielle Dämmmatten, die Lüfter und Pumpengeräusche deutlich reduzieren können.

Gerade leistungsstarke Systeme mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 oder AMD Ryzen 9 9950X3D profitieren davon. Unter hoher Last arbeiten Lüfter und Grafikkarten deutlich hörbar.

Ein geschlossenes Gehäuse kann diese Geräusche spürbar dämpfen und sorgt dadurch häufig für ein angenehmeres Spielerlebnis.

Staub bleibt ein ständiger Begleiter

Ganz egal für welches Gehäuse ihr euch entscheidet, Staub gehört zum Alltag eines Gaming-PCs.

Offene Designs lassen sich häufig einfacher reinigen, ziehen aber je nach Aufstellort auch schneller Staub an. Geschlossene Gehäuse besitzen dagegen oft große Staubfilter, die regelmäßig gereinigt werden sollten.

Wer seinen Rechner alle paar Monate sauber macht, wird mit beiden Konzepten langfristig keine größeren Probleme bekommen.

Meine persönliche Einschätzung

Ich persönlich würde mich jederzeit wieder für ein geschlossenes Gehäuse entscheiden. Mein Ziel ist kein möglichst auffälliger Show-PC, sondern ein leistungsstarker Rechner, der im Alltag angenehm leise arbeitet.

Aus genau diesem Grund habe ich mich bei meinem aktuellen Build für das Fractal Design North XL entschieden. Das Gehäuse verbindet einen sehr guten Airflow mit einer hochwertigen Verarbeitung und einem schlichten Design, das auch ohne übertriebene RGB-Beleuchtung modern wirkt.

Gerade wenn ihr viel spielt oder Videos schneidet, werdet ihr einen leisen Rechner vermutlich deutlich häufiger zu schätzen wissen als ein paar zusätzliche RGB-Effekte hinter einer Glasfront.

Zukunftssicherheit spielt ebenfalls eine Rolle

Moderne Grafikkarten werden immer größer. Gleichzeitig wachsen auch CPU-Kühler, Netzteile und Radiatoren.

Deshalb lohnt sich ein Blick auf den verfügbaren Platz im Gehäuse. Ein paar Zentimeter mehr können spätere Hardware-Upgrades deutlich erleichtern.

Auch ausreichend Platz für Kabelmanagement verbessert nicht nur die Optik, sondern unterstützt häufig den Airflow.

Worauf solltet ihr beim Kauf achten?

Unabhängig vom Design gibt es einige Punkte, die jedes gute Gaming-Gehäuse erfüllen sollte.

Achtet auf ausreichend Platz für eure Grafikkarte, eine gute Unterstützung für große CPU-Kühler oder Radiatoren, hochwertige Staubfilter sowie genügend Lüfterplätze.

Ebenso wichtig ist eine durchdachte Luftführung. Selbst das schönste Gehäuse bringt wenig, wenn warme Luft im Inneren stehen bleibt.

Das perfekte Gehäuse gibt es nicht

Die Frage nach dem besten PC-Gehäuse lässt sich deshalb nicht pauschal beantworten.

Wenn euch Optik, RGB-Beleuchtung und ein freier Blick auf die Hardware wichtig sind, werdet ihr mit einem modernen Showcase-Gehäuse wahrscheinlich glücklicher.

Stehen dagegen ein leiser Betrieb, eine einfache Wartung und ein funktionaler Aufbau im Vordergrund, sprechen viele Argumente für einen klassischen Tower.

Am Ende entscheidet nicht die Anzahl der Glasflächen über einen guten Gaming-PC, sondern wie gut das Gehäuse zu euren eigenen Anforderungen passt. Schließlich begleitet euch ein hochwertiges Gehäuse oft über viele Hardware-Generationen hinweg und ist damit eine der langlebigsten Investitionen beim PC-Bau.

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