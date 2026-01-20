3 Konsolen, nur ein Gehäuse: Modderin vereint PS5, Xbox Series X und Switch 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Was nach einem Internet-Witz klingt, ist tatsächlich Realität geworden. Eine chinesische Modderin hat es geschafft, PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 in einer einzigen Konsole unterzubringen. Voll funktionsfähig, sauber umgesetzt und überraschend kompakt. Das Projekt sorgt auf YouTube und in sozialen Netzwerken für staunende Reaktionen.

Das Besondere an diesem Projekt: Es handelt sich nicht um Emulation oder eine PC-Lösung mit SteamOS. Im Inneren stecken tatsächlich die originalen Konsolen-Komponenten aller drei Plattformen. Immer nur ein System läuft gleichzeitig, ein Umschalten zwischen PS5, Xbox Series X und Switch 2 dauert dabei gerade einmal rund drei Sekunden.

Versorgt wird das gesamte Konstrukt über ein gemeinsames 250-Watt-Netzteil, was viele Zuschauer besonders beeindruckt. Trotz der Technik bleibt das finale Gehäuse nur geringfügig größer als eine einzelne PS5. Ein Detail, das in den Kommentaren immer wieder ungläubig hervorgehoben wird.

Planung, Technik und saubere Umsetzung

Das dazugehörige YouTube-Video (Titelbild) von Xiao Ningzi XNZ zeigt nicht nur das fertige Ergebnis, sondern auch den gesamten Entstehungsprozess. Genau das kommt extrem gut an. Viele Zuschauer loben nicht nur die technische Leistung, sondern auch die präzise Planung, das Engineering-Know-how und die hochwertige Videobearbeitung.

Kommentare wie „Das fühlt sich fast offiziell an“, „Wahnsinniges Projekt und tadellose Bearbeitung“ oder „Sie hat gerade Geschichte geschrieben“ tauchen immer wieder auf. Einige fühlen sich sogar an das „alte YouTube“ erinnert, als Plattformen noch von kreativen Bastelprojekten dominiert wurden. Die „3-in-1“-Konsole ist ein Unikat. Und mit den Untertiteln in Englisch verstehe ich jetzt auch Chinesisch:

YouTube-Video

„3-in-1-Konsole“ – Gaming-Community feiert es

Neben Bewunderung fehlt es auch nicht an Humor. Besonders beliebt ist der Running Gag, dass jetzt nur noch ein universeller Controller für alle drei Systeme fehlt. Andere scherzen, dass Nintendo, Sony und Microsofts Rechtsabteilungen gleichzeitig nervös geworden sein dürften.

Ein Kommentar bringt es treffend auf den Punkt: „Ich dachte, das wäre wieder so ein schlampiges DIY-Projekt, aber das ist professionell gemacht.“ Genau dieser Eindruck zieht sich durch die Reaktionen.

Natürlich wird diese Konsole nicht verkauft werden. Es ist ein reines Technik- und Kreativprojekt. Doch es zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Know-how, Zeit und Leidenschaft zusammenkommen. In einer Branche, die oft von geschlossenen Ökosystemen geprägt ist, wirkt dieses Projekt fast wie ein stiller Kommentar zur Fragmentierung des Konsolenmarktes, auch wenn es im Grunde 3 Konsolen in einen Gehäuse sind. Ein kleines Stück Gaming-Geschichte, wenn sich Switch 2, PS5 und Xbox Series X ein Zuhause teilen.

