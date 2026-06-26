Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 kursieren im Internet jetzt schon beeindruckende Zahlen. Mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken behaupten, dass Rockstar Games bereits innerhalb der ersten 24 Stunden rund 39 Millionen Vorbestellungen eingesammelt haben soll. Wäre das tatsächlich der Fall, würde der Open-World-Blockbuster schon vor seinem Release sämtliche Verkaufsrekorde der Branche pulverisieren.

Allerdings gibt es dabei natürlich einen entscheidenden Haken: Bislang hat Rockstar Games diese Zahl nicht bestätigt. Auch Take-Two Interactive hat sich nicht zu den kursierenden Angaben nach noch nicht geäußert. Die angeblichen Verkaufszahlen stammen aus mehreren inoffiziellen Quellen und sollten daher mit großer Vorsicht betrachtet werden.

Rekord wäre auch für GTA 6 kaum zu glauben

Sollten die Gerüchte stimmen, hätte GTA 6 innerhalb eines Tages mehr Vorbestellungen erreicht als viele AAA-Spiele während ihres gesamten Lebenszyklus verkaufen. Nur zum Vergleich: GTA 5 hat sich seit seiner Veröffentlichung mehr als 230 Millionen Mal verkauft – allerdings über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren und auf mehreren Plattformen.

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Zwar gilt GTA 6 schon jetzt als eines der meist erwarteten Spiele aller Zeiten, dennoch erscheinen 39 Millionen Vorbestellungen innerhalb von 24 Stunden auch hier außergewöhnlich hoch. Deshalb raten die meisten Branchenbeobachter dazu, auf offizielle Verkaufszahlen von Rockstar Games oder Take-Two Interactive zu warten.

Fest steht allerdings heute, dass der Vorverkauf natürlich äußerst erfolgreich angelaufen ist. Das Spiel ist seit dem 25. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellbar und dürfte bereits jetzt zu den größten Spieleveröffentlichungen aller Zeiten gehören.

GTA 6 Vorbestellungen bleiben vorerst ein Gerücht

Ob die Marke von 39 Millionen tatsächlich erreicht wurde, lässt sich aktuell noch nicht überprüfen. Solange Rockstar Games keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, sollten Fans die kursierenden Angaben nicht als Fakt betrachten.

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Dass GTA 6 sämtliche Verkaufsrekorde angreifen dürfte, bezweifelt zwar kaum jemand. Ob die GTA 6 Vorbestellungen aber schon am ersten Tag in dieser Größenordnung liegen, wird sich erst zeigen, wenn sich der Publisher selbst zu den Verkaufszahlen äußert.

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