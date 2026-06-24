Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei GTA 6 geht es längst nicht mehr nur um einen dritten Trailer, den echten Preis für das Spiel und Vorbestellungen. Jetzt sorgt ein Detail auf der offiziellen PlayStation-Seite für neue Diskussionen. Dort beantwortet Sony im Q&A die Frage, ob Grand Theft Auto VI Multiplayer-Modi oder Online-Features hat. Die Antwort lautet aktuell: GTA 6 ist eine Singleplayer-Erfahrung. Auf derselben Seite wird das Spiel zudem mit „1 Spieler“ gelistet.

Das klingt auf den ersten Blick unspektakulär. Entwickler Rockstar Games hat bisher vor allem die Geschichte von Jason und Lucia gezeigt. GTA 6 erscheint offiziell am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Doch weil GTA Online seit Jahren ein gigantischer Teil des Rockstar-Geschäfts ist, stellt sich jetzt eine spannende Frage: Wird der nächste Online-Modus getrennt behandelt?

Warum Fans jetzt über GTA Online spekulieren

Ausgelöst wurde die Diskussion unter anderem durch einen Reddit-Beitrag. Dort weist ein Nutzer auf genau diese Q&A-Antwort hin und spekuliert, dass die nächste Version von GTA Online möglicherweise separat verkauft oder zumindest nicht direkt mit GTA 6 gebündelt sein könnte. Der Beitrag ist ausdrücklich mit einem „Salzkorn“ markiert, also mit Vorsicht zu genießen.

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Wichtig ist: Das ist keine offizielle Bestätigung. Weder Rockstar noch Take-Two haben bisher angekündigt, wie der Online-Part von GTA 6 genau aussehen wird. Die PlayStation-Seite kann schlicht den aktuell beworbenen Story-Modus beschreiben. Sie kann aber auch darauf hindeuten, dass Rockstar den nächsten Online-Modus später oder separat kommuniziert. – Genau diese Unsicherheit macht den Satz so brisant.

Wir erinnern uns: GTA Online war schon bei GTA 5 nicht sofort da

Man darf nicht vergessen: Auch bei GTA 5 war GTA Online nicht direkt am ersten Tag verfügbar. Das Hauptspiel erschien im September 2013, GTA Online startete wenige Wochen später. Später wurde der Online-Modus auf modernen Plattformen auch separat angeboten. Deshalb ist die Idee einer getrennten Behandlung nicht völlig abwegig.

Trotzdem wäre es ein großer Schritt, wenn Rockstar Grand Theft Auto VI klar als Singleplayer-Paket verkauft und den Online-Modus anders positioniert. Denkbar wären mehrere Modelle: Online als späteres kostenloses Update für Besitzer von GTA 6, als eigenständige App, als günstiger separater Einstieg oder als stärker mit GTA+ verbundenes Angebot. Ich glaube aber nicht, dass Rockstar den Online-Modus einfach hinter eine harte Zusatzkauf-Wand stellen wird. Dafür ist die Reichweite zu wichtig. GTA Online lebt davon, dass möglichst viele Spieler einsteigen und langfristig Geld für Inhalte, Währung oder Abos ausgeben. Eine zu hohe Eintrittshürde könnte diesem Modell sogar schaden.

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Die Community denkt schon über Free-to-Play nach

Genau darüber diskutieren auch viele Reddit-Nutzer. Einige halten einen separaten Free-to-Play-Online-Modus für möglich, weil Rockstar und Take-Two über Mikrotransaktionen langfristig deutlich mehr verdienen könnten. Andere glauben eher an ein Modell wie bisher: Online ist für Käufer des Hauptspiels enthalten, kann aber später separat gekauft werden. Wieder andere befürchten, dass GTA+ eine größere Rolle spielen könnte.

Diese Diskussion zeigt vor allem eines: Spieler erwarten bei GTA 6 nicht nur ein neues Spiel, sondern auch ein neues Geschäftsmodell. Der Preis des Hauptspiels, mögliche Editionen, Vorbestellerboni, GTA+ und der nächste Online-Modus hängen plötzlich alle zusammen.

Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026. Spätestens dann werden viele offene Fragen konkreter. Wenn Rockstar bei den Vorbestellungen weiterhin nur die Singleplayer-Erfahrung bewirbt, dürfte die Spekulation noch stärker werden. Wenn dagegen Hinweise auf einen kommenden Online-Modus auftauchen, könnte sich die Debatte schnell beruhigen.

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Für mich ist die PlayStation-Formulierung ein interessanter Hinweis, aber kein Beweis. Sie zeigt nur, was Sony aktuell auf der Produktseite kommuniziert. Daraus direkt abzuleiten, dass GTA Online 2 separat verkauft wird, wäre zu viel (auch wenn es dazu schon Anfang 2025 Leaks gab). Trotzdem ist der Punkt wichtig, weil Rockstar Games bisher auffällig wenig über den Multiplayer der nächsten Grand Theft Auto-Ära gesagt hat.

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